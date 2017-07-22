Около 1,5 тыс. ветеранов авиации собрались на авиасалоне МАКС-2017

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Второй сбор выпускников авиационных училищ СССР и России разных лет прошел в субботу на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Как сообщили в Минобороны РФ, это мероприятие собрало около 1,5 тыс. человек со всей России и стран СНГ.

"На МАКСе собрались выпускники более 15 авиационных училищ СССР и Российской Федерации. В сборе приняли участие три главнокомандующих ВВС разных лет, более 15 Героев Советского Союза и России, большой отряд заслуженных военных летчиков и военных штурманов СССР и России, а также летчики-космонавты", - перечислили в российском военном ведомстве.

СПЕЦПРОЕКТ Воздушные акробаты МАКС-2017 ТАСС рассказывает о пилотажных группах, участвующих в летной программе авиасалона

На встречу прибыли ветераны с Украины, из Луганской и Донецкой областей, а также из Белоруссии.

"Значительным событием стала презентация самолета МиГ-29 Летно-исследовательского института имени Громова. Истребителю присвоено имя одного из самых выдающихся асов Великой Отечественной войны - дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова", - отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что на фюзеляж МиГ-29 нанесена та же символика, что была на самолете легендарного летчика.

Авиаторов поприветствовал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев. В ходе авиасалона ветераны смогли пообщаться, посмотреть выступления российских и зарубежных пилотажных групп, а также осмотреть стенды и статическую экспозицию МАКСа. Первый подобный сбор прошел в рамках МАКС в 2015 году.

Авиасалон МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля на территории ЛИИ имени Громова в Жуковском.