Около 1,5 тыс. ветеранов авиации собрались на авиасалоне МАКС-2017

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 22 июля. /ТАСС/. Второй сбор выпускников авиационных училищ СССР и России разных лет прошел в субботу на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в подмосковном Жуковском. Как сообщили в Минобороны РФ, это мероприятие собрало около 1,5 тыс. человек со всей России и стран СНГ.
"На МАКСе собрались выпускники более 15 авиационных училищ СССР и Российской Федерации. В сборе приняли участие три главнокомандующих ВВС разных лет, более 15 Героев Советского Союза и России, большой отряд заслуженных военных летчиков и военных штурманов СССР и России, а также летчики-космонавты", - перечислили в российском военном ведомстве.
На встречу прибыли ветераны с Украины, из Луганской и Донецкой областей, а также из Белоруссии.
"Значительным событием стала презентация самолета МиГ-29 Летно-исследовательского института имени Громова. Истребителю присвоено имя одного из самых выдающихся асов Великой Отечественной войны - дважды Героя Советского Союза Виталия Попкова", - отметили в Минобороны. В ведомстве добавили, что на фюзеляж МиГ-29 нанесена та же символика, что была на самолете легендарного летчика.
Авиаторов поприветствовал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев. В ходе авиасалона ветераны смогли пообщаться, посмотреть выступления российских и зарубежных пилотажных групп, а также осмотреть стенды и статическую экспозицию МАКСа. Первый подобный сбор прошел в рамках МАКС в 2015 году.
Авиасалон МАКС-2017 проходит с 18 по 23 июля на территории ЛИИ имени Громова в Жуковском.