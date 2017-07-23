ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 году

Авиашоу МАКС-2017. День шестой. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 23 июля, 11:10
На Ямале из-за природных пожаров введен режим ЧСПроисшествия 23 июля, 10:58
Российские волейболистки проиграли японкам в матче Гран-приСпорт 23 июля, 10:40
Голландские ватерполистки подали протест на победу сборной России в матче ЧМСпорт 23 июля, 10:20
Генпрокуратура проинформировала правительство о проблемах БайкалаОбщество 23 июля, 10:17
ВКС получат более сотни новых самолетов и вертолетов в 2018 годуАрмия и ОПК 23 июля, 10:08
Россияне завоевали три золота на этапе Гран-при по бадминтону во ВладивостокеСпорт 23 июля, 9:52
Слуцкий: победа над "Бенфикой" придаст уверенности футболистам "Халла"Спорт 23 июля, 9:24
Два футболиста сборной Сальвадора дисквалифицированы за укусы игроков сборной СШАСпорт 23 июля, 7:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖУКОВСКИЙ, /Московская область/, 23 июля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить в 2018 году более сотни новых самолетов и вертолетов. Об этом журналистам на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2017 сообщил главнокомандующий ВКС РФ Виктор Бондарев.
"Получим не меньше, чем в этом году. Более сотни новых машин, плюс модернизация и капитальный ремонт строевых. Мы очень хорошо обновляемся", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Говоря о новой госпрограмме вооружений 2018-2025 годов, формируемой сейчас в стране, Бондарев подчеркнул, что "авиацию не обидели".
"Все прекрасно понимают, что мир сегодня идет по пути развития авиационно-космической составляющей. Там новые технологии, разработки, движение вперед. В конечном итоге, это влияет и на развитие народного хозяйства, промышленности", - резюмировал главнокомандующий.
По словам Бондарева, модернизированный вертолет Ми-28НМ "Ночной охотник" с двойным управлением начнет серийно поступать в войска с 2018 года.
"По Ми-28НМ ни одного отставания. Это прекрасный вертолет, он нам очень нужен. В 2018 году запланировано окончание опытно-конструкторских работ, и он пойдет в войска", - сказал генерал.
По словам Бондарева, Ми-28НМ будет поступать во все строевые части армейской авиации. "Мы его будем брать во все авиационные части, потому что это вертолет с двойным управлением, и он позволяет готовить молодых пилотов", - подчеркнул главком ВКС России.
Ми-28НМ - модернизированная версия вертолета Ми-28Н "Ночной охотник". Работы над новой модификацией начались в 2009 году. Как ожидается, Ми-28НМ получит принципиально новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, новую систему управления и другое оборудование, а также сможет применять высокоточное оружие.
Международный авиакосмический салон МАКС-2017 в подмосковном Жуковском начался 18 июля и в воскресенье завершает свою работу.