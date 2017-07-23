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Авиашоу МАКС-2017. День шестой. Видеотрансляция

Армия и ОПК
23 июля, 11:10 UTC+3

XIII Международный авиационно-космический салон в Жуковском завершает свою работу, во время демонстрационной программы в небо поднимутся все пилотажные группы

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Трансляция Ruptly

 XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017), который проходит на территории ЛИИ имени Громова в Жуковском, завершает свою работу. Как сообщили в Рособоронэкспорте, в рамках выставки были проведены переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписаны 15 контрактов и соглашений о сотрудничестве. Свою продукцию представили более 650 российских и зарубежных компаний. 

В последний день работы экспозиции в небо поднимутся все пилотажные группы, а также воздушные суда АО "Вертолёты России" и гражданские и боевые воздушные суда ПАО "ОАК". Демонстрационная программа завершится в 17,00 мск. 

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