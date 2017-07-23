Авиашоу МАКС-2017. День шестой. Видеотрансляция

Авиашоу МАКС-2017. День шестой. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 23 июля, 11:10
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Трансляция Ruptly
XIII Международный авиационно-космический салон (МАКС-2017), который проходит на территории ЛИИ имени Громова в Жуковском, завершает свою работу. Как сообщили в Рособоронэкспорте, в рамках выставки были проведены переговоры с более чем 50 иностранными делегациями, по результатам которых подписаны 15 контрактов и соглашений о сотрудничестве. Свою продукцию представили более 650 российских и зарубежных компаний.
В последний день работы экспозиции в небо поднимутся все пилотажные группы, а также воздушные суда АО "Вертолёты России" и гражданские и боевые воздушные суда ПАО "ОАК". Демонстрационная программа завершится в 17,00 мск.