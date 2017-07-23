Малый ракетный корабль "Град Свияжск" ВМФ РФ прибыл в Баку на соревнования "Кубок моря"

ТАСС, 23 июля. Малый ракетный корабль "Град Свияжск" Каспийской флотилии прибыл в воскресенье в столицу Азербайджана для участия в международных состязаниях "Кубок моря - 2017". Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана.

"Для принятия участия в международном состязании "Кубок моря - 2017", которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23 июля в Баку прибыли малый ракетный корабль "Град Свияжск" и спасательно-буксирное судно СБ-45 Каспийской флотилии ВМФ России", - говорится в сообщении.

В то же время в Минобороны России сообщили, что "Град Свияжск" встал к причалу военно-морской базы "Пута" (главная база ВМС Азербайджана), корабль пробудет в республике до 12 августа.

Состязания "Кубок моря - 2017", в которых примут участие военные корабли из России, Азербайджана, Ирана и Казахстана, пройдут с 1 по 11 августа. Моряки будут соревноваться в боевом и повседневном применении кораблей водоизмещением до 1000 тонн. Экипажам предстоит провести артиллерийские стрельбы по малоразмерным морским и воздушным целям, уничтожить плавающие мины, поучаствовать в соревнованиях по борьбе за живучесть корабля.

Днем ранее в Азербайджан прибыли ракетные катера и суда ВМС Ирана и Казахстана.

Малый ракетный корабль "Град Свияжск" создан на базе малого артиллерийского корабля типа "Буян" на Зеленодольском судостроительном заводе имени Горького. Корабль оснащен мощным ракетным и артиллерийским вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.