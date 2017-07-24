Армейская авиация ВВО доставила 11 тонн грузов в отдаленные гарнизоны в Арктике

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июля. /ТАСС/. Экипажи армейской авиации Восточного военного округа (ВВО), несущие дежурство в арктической зоне, доставили грузы в отдаленные гарнизоны на острове Врангеля и мысе Шмидта в экстремальных условиях, сообщает пресс-служба ВВО.
"Вертолеты Ми-26 и Ми-8 АМТШ доставили 11 тонн грузов и провели ротацию военнослужащих, несущих боевое дежурство в воинских частях на острове Врангеля и мысе Шмидта. Кроме того, вертолетами армейской авиации ВВО доставлен экологический взвод, который будет проводить очистку территорий острова Врангеля", - говорится в сообщении.
Маршруты перелетов проходят через ряд крупных горных перевалов со сложными климатическими условиями - низкими температурами и сильным ветром, что требует от летного состава наивысшего мастерства и опыта, отмечает пресс-служба.