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Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх

Армия и ОПК
24 июля, 4:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Участие в конкурсах АрМИ-2017 примут 1200 военнослужащих

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 1200 военнослужащих из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для участия в конкурсах Армейских международных игр-2017 на территорию Российской Федерации уже прибыли 1238 представителей команд вооруженных сил 22 иностранных государств", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что уже приступили к подготовке к выступлению на играх команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, ЮАР.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.

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