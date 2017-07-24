Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 1200 военнослужащих из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для участия в конкурсах Армейских международных игр-2017 на территорию Российской Федерации уже прибыли 1238 представителей команд вооруженных сил 22 иностранных государств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже приступили к подготовке к выступлению на играх команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, ЮАР.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.

Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.