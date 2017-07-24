Военные 22 стран прибыли в РФ для участия в Армейских международных играх

Мария Шарапова опустилась на 173-е место в рейтинге WTAСпорт 24 июля, 4:28
Эксперт: начисление штрафа ExxonMobil является атакой против госсекретаря СШАЭкономика и бизнес 24 июля, 4:22
На Камчатке полицейские застрелили медведя на территории сельской больницыПроисшествия 24 июля, 4:01
СМИ: Израиль атаковал позиции ХАМАС в ответ на ракетный обстрел из сектора ГазаМеждународная панорама 24 июля, 3:07
Мадуро пообещал арестовать всех назначенных парламентом членов Верховного судаМеждународная панорама 24 июля, 2:40
FT: Юнкер призвал рассмотреть ответные меры Брюсселя на антироссийские санкции СШАМеждународная панорама 24 июля, 1:47
СМИ: Siemens не исключает кадровых перестановок в связи со скандалом с турбинамиЭкономика и бизнес 24 июля, 1:10
МВД внесло под контроль 13 новых психоактивных веществ и растение "мимоза хостилис"Общество 24 июля, 0:59
Минфин Германии: Эрдоган ставит на кон партнерство между Берлином и АнкаройМеждународная панорама 24 июля, 0:56
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Свыше 1200 военнослужащих из 22 иностранных государств прибыли в Россию для участия в конкурсах Армейских международных игр. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Для участия в конкурсах Армейских международных игр-2017 на территорию Российской Федерации уже прибыли 1238 представителей команд вооруженных сил 22 иностранных государств", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уже приступили к подготовке к выступлению на играх команды из Азербайджана, Анголы, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана, Уганды, Узбекистана, ЮАР.
Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа.
Участие в стартах подтвердили команды из 28 стран и наблюдатели из семи государств.