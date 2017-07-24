В Бурятии и Забайкалье стартовала масштабная внезапная проверка воинских подразделений

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Самая масштабная в текущем году внезапная проверка боевой готовности частей ВВС и ПВО, а также других подразделений Восточного военного округа (ВВО) стартовала в Забайкалье и Бурятии. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе округа.

Всего в проверке принимают участие до восьми тысяч военных, до 50 самолетов и вертолетов, свыше трех тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники.

"В мероприятии задействованы соединения округа, дислоцированные в Республике Бурятия и Забайкальском крае, часть авиационных частей объединения ВВС и ПВО", - говорится в сообщении.

Практическая часть проверки пройдет на территории учебно-тренировочного комплекса округа Цугол в Забайкальском крае.

"В ходе внезапной проверки будет оценена способность органов военного управления и соединений ВВО выполнить задачи по предназначению в установленные сроки", - отмечается в сообщении.