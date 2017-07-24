В России создали лазерную систему автоматической посадки беспилотников

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российская группа компаний "Кронштадт" создала лазерную систему определения координат (ЛСОК) беспилотных летательных аппаратов (БЛА), предназначенную для определения точных данных о положении беспилотного летательного аппарата на этапе захода на посадку. Разработка была представлена на авиасалоне МАКС-2017.

"Система предназначена для автоматического сканирования сектора воздушного пространства в направлении ожидаемого появления беспилотника, автоматизированного захвата и углового сопровождения летательного аппарата при его движении по посадочной глиссаде и пробеге по взлетно-посадочной полосе", - говорится в сопроводительных материалах. По данным разработчиков, наклонная дальность захвата и сопровождения составляет от 50 до 8000 метров.

ЛСОК производит измерение динамического положения беспилотника, обеспечивая возможность безопасного взлета и посадки при отсутствии данных от систем спутниковой навигации. За счет применения пассивных методов обнаружения система обладает большей скрытностью и помехоустойчивостью.

Главный редактор журнала "Беспилотная авиация" Денис Федутинов отмечает, что разработка и внедрение подобных систем позволят добиться низких показателей по аварийности на этапе посадки БЛА. "Значительная доля аварийных ситуаций на этапе посадки беспилотных аппаратов в ручном режиме возникает из-за "человеческого фактора", когда оператор неверно оценивает местоположение беспилотника в пространстве. Для исключения подобных случаев в современных БЛА достаточно тяжелого класса этот этап максимально автоматизируется", - сказал Федутинов ТАСС.

Он привел в пример собираемые в нашей стране под наименованием "Форпост" израильские БЛА Searcher MkII, которые оснащаются системой OPATS разработки швейцарской компании RUAG. "Обстоятельства политического характера, влекущие за собой очевидные риски, определили постановку задачи создания отечественной системы подобного типа, что в данном частном случае и было сделано компанией "Кронштадт", - заявил эксперт.