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"Алмаз-Антей" поставит Белоруссии радиолокационное оборудование для системы ПВО

Армия и ОПК
24 июля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июля. /ТАСС

Представители холдинга провели целый ряд деловых встреч и переговоров, по итогам которых подписано несколько соглашений и контрактов

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МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017 подписал с Минобороны Белоруссии контракт на поставку радиолокационного оборудования для единой системы противовоздушной обороны. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.

МАКС-2017 проходил с 18 по 23 июля в подмосковном городе Жуковский. В рамках выставки свою продукцию представили более 20 дочерних обществ концерна. Холдинг продемонстрировал свыше 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, а также ряд промышленных технологий. Открытую экспозицию и стенд концерна посетили свыше 40 зарубежных делегаций более чем из 20 стран мира.

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"В ходе работы представители холдинга провели целый ряд деловых встреч и переговоров, по итогам которых подписано несколько соглашений и контрактов. В частности, заключен контракт с Министерством обороны Республики Белоруссии на поставку белорусской стороне радиолокационного оборудования для единой системы ПВО", - говорится в сообщении пресс-службы.

В "Алмаз-Антее" добавили, что на открытой экспозиции внимание гостей мероприятия традиционно было направлено на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и тренажер к самоходной огневой установке из состава этого ЗРК в контейнерном исполнении, радиолокационные системы семейства "Небо", а также впервые представленный концерном широкой публике новейший арктический ЗРК "Тор-М2ДТ".

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