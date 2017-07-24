"Алмаз-Антей" поставит Белоруссии радиолокационное оборудование для системы ПВО

Участники конкурса "Мы строим мост": Саманта Джаявираге — режиссер и почти русский человекОбщество 24 июля, 15:55
Приложение для сохранения Черного моря заработало в РоссииСоциальная ответственность 24 июля, 15:37
Медведев поручил в 2018 году сохранить уровень госрасходов на развитие городской средыЭкономика и бизнес 24 июля, 15:37
Все допинг-пробы футболистов с Кубка конфедераций дали отрицательный результатСпорт 24 июля, 15:35
"Трансконтейнер" увеличил объем перевезенных грузов из Китая в Екатеринбург на 55%Транспорт 24 июля, 15:23
СФ предложит Путину изучить возможность ограничений в отношениях с ПольшейПолитика 24 июля, 15:22
Индекс SCFI на ключевых направлениях перевозок продолжает снижатьсяТранспорт 24 июля, 14:55
WP: местные органы власти в США продолжают пользоваться софтом "Касперского"Экономика и бизнес 24 июля, 14:51
В проекте "Символ" компании ДОНСТРОЙ продано 51% жилой и 77% коммерческой недвижимостиНовости партнеров 24 июля, 14:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2017 подписал с Минобороны Белоруссии контракт на поставку радиолокационного оборудования для единой системы противовоздушной обороны. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе концерна.
МАКС-2017 проходил с 18 по 23 июля в подмосковном городе Жуковский. В рамках выставки свою продукцию представили более 20 дочерних обществ концерна. Холдинг продемонстрировал свыше 150 образцов продукции военного, гражданского и двойного назначения, а также ряд промышленных технологий. Открытую экспозицию и стенд концерна посетили свыше 40 зарубежных делегаций более чем из 20 стран мира.
"В ходе работы представители холдинга провели целый ряд деловых встреч и переговоров, по итогам которых подписано несколько соглашений и контрактов. В частности, заключен контракт с Министерством обороны Республики Белоруссии на поставку белорусской стороне радиолокационного оборудования для единой системы ПВО", - говорится в сообщении пресс-службы.
В "Алмаз-Антее" добавили, что на открытой экспозиции внимание гостей мероприятия традиционно было направлено на зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э" и тренажер к самоходной огневой установке из состава этого ЗРК в контейнерном исполнении, радиолокационные системы семейства "Небо", а также впервые представленный концерном широкой публике новейший арктический ЗРК "Тор-М2ДТ".