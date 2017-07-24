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Шесть компаний из РФ вошли в топ-100 производителей оружия по версии Defense News

Армия и ОПК
24 июля, 18:30 UTC+3 ТАСС

В 2016 году в сотню крупнейших производителей продукции военного назначения попали семь российских компаний

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Материал из 1 страницы
Мобильный радиолокационный комплекс "Небо-М" концерна "Алмаз-Антей"

Мобильный радиолокационный комплекс "Небо-М" концерна "Алмаз-Антей"

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 24 июля. Шесть российских компаний вошли в сотню крупнейших производителей продукции военного назначения по версии американского еженедельника Defense News, который специализируется на новостях на военную тематику. Рейтинг опубликован на сайте издания, лидером среди компаний из РФ вновь стал концерн ВКО "Алмаз-Антей".

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Defense News составляет этот рейтинг с 2000 года. По итогам 2016 года в сотню вошли "Алмаз-Антей" (11 место с выручкой в $7,412 млрд, годом ранее концерн был также 11-м с выручкой в $6,965 млрд ), Объединенная авиастроительная корпорация (14 место с выручкой в $5,636 млрд, годом ранее корпорация была 16-й с выручкой в $4,643 млрд), корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (32 место с выручкой в $2,866 млрд, в прошлом году корпорация была 37-я с выручкой в $2,387 млрд), "Уралвагонзавод" (45 место с выручкой в $1,584 млрд, годом ранее компания была 60-й с выручкой в $1,014 млрд), концерн "Радиоэлектронные технологии" (50 место с выручкой в $1,365 млрд, годом ранее концерн был 48-м с выручкой в $1,678 млрд), а также РТИ (86 место с выручкой в $565,9 млн, в прошлом году группа компаний была на 83 месте с выручкой в $660,1 млн).

В прошлом году в сотне крупнейших производителей продукции военного назначения были семь российских компаний - шесть, которые представлены в этот раз, и холдинг "Вертолеты России", которого по итогам 2016 года в рейтинге не оказалось. В 2016 году в первую тройку вошли Lockheed Martin с выручкой в $43,468 млрд ($40,596 млрд годом ранее), Boeing ($29,500 млрд в 2016 году, 30,388 годом ранее), BAE Systems ($23,621 млрд в 2016 году, $25,278 млрд в 2015 году).

"Распределение мест в "Топ-100 Defense News" производится в зависимости от объема выручки компаний от продукции военного назначения", - заявили в пресс-службе "Алмаз-Антея".

Генеральный директор концерна Ян Новиков отметил, что "Алмаз-Антей" является заметным игроком на мировом рынке средств ПВО/ПРО.

"Несмотря на наличие активной и жесткой конкуренции на мировом рынке продукции военного назначения, относящейся к номенклатурному ряду концерна, в последние годы мы стабильно занимаем ведущие позиции в этом сегменте. Лидирующие позиции по всему ряду разрабатываемой высокотехнологичной продукции в области ПВО/ПРО/ВКО, системам разведки и контроля воздушного пространства и организации воздушного движения сохраняет концерн и на рынке Российской Федерации", - сказал Новиков, комментируя позицию концерна в рейтинге Defense News.

На авиасалоне МАКС-2017 Новиков отмечал, что экспортный объем продукции военного назначения "Алмаз-Антея" вырос в 2,5 раза в 2016 году, несмотря на международные санкции в отношении концерна. Он подчеркнул, что "этот показатель стал рекордным за все время существования холдинга". В портфеле заказов концерна как субъекта военно-технического сотрудничества (то есть в рамках самостоятельного права на внешнеэкономическую деятельность) в настоящее время по-прежнему преобладают заказы на поставку запасных частей и инструментов и комплектующих к вооружению, военной и специальной технике ПВО, отметил тогда Новиков.

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