В Белом море почтили память выпускников Соловецкой школы юнг в день ее 75-летия

ТАСС, 25 июля. Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, ветераны и юнармейцы из Архангельской и Мурманской областей почтили память выпускников Соловецкой школы юнг в день ее 75-летия. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы Северного флота, капитан 1 ранга Вадим Серга.

"Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов с борта тральщика Северного флота "Соловецкий юнга" поздравил ветеранов, следующих на теплоходе "Александр Шабалин" к месту проведения торжественных мероприятий, с 75-летием образования Соловецкой школы юнг. Затем тральщик "Соловецкий юнга", теплоход "Александр Шабалин" и малые противолодочные корабли Беломорской военно-морской базы Северного флота "Онега" и "Нарьян-Мар" перестроились для церемонии возложения венков и цветов на воду. Малые противолодочные корабли в память юнгам, погибшим в Великой Отечественной войне, произвели салют из артиллерийских установок", - сказал Серга.

Он добавил, что по завершению церемонии корабли Северного флота и теплоход "Александр Шабалин" взяли курс к Соловецким островам, где 25 июля начнутся торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Соловецкой школы юнг - первой школы юнг Военно-морского флота СССР.

"В сороковые годы прошлого века выпускниками школы юнг стали более 4 тыс. подростков из разных концов страны. Большинство из них после года учебы на Соловках отправлялись на фронт. 14-16-летние мальчишки служили на кораблях Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов. Сегодня в торжественных мероприятиях на Соловецких островах примут участие юнги из Москвы, Санкт- Петербурга, Архангельска, Карелии, Свердловской, Пермской областей и даже из Латвии", - отметил Серга.

На архипелаге состоится митинг памяти и церемония возложения цветов к обелиску соловецким юнгам, а также закладка "Рощи памяти соловецких юнг".

О школе

Соловецкая школа юнг просуществовала три года - с 1942 по 1945 гг. в составе учебного отряда Северного флота. За это время ее воспитанниками стали более 4 тыс. подростков, получивших специальности рулевых, сигнальщиков, мотористов, радистов, боцманов, электриков, комендоров и акустиков. После окончания школы соловецкие юнги воевали на всех флотах и флотилиях вместе со взрослыми матросами и офицерами. Многие из них были награждены боевыми орденами и медалями.

Одним из выпускников школы юнг был писатель Валентин Пикуль, который написал о Соловецкой школе автобиографическую повесть "Мальчики с бантиками". Ветераны школы юнг чтят память о героических товарищах и о выпускнике, ставшем знаменитым писателем. Как рассказал председатель петербургского Совета ветеранов, они ежегодно встречаются в День Победы, в День ВМФ и в день рождения Валентина Пикуля. Встречи юнг-ветеранов на Соловках регулярно проходят раз в пять лет с 1972 года.