Крейсер "Петр Великий" прибыл в Кронштадт для участия в параде в День ВМФ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" во вторник прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде, который пройдет 30 июля в День ВМФ в акватории Невы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Кронштадтского района Петербурга.
"По "Петру Великому": идет швартовка, он уже прошел защитные сооружения, сейчас его ставят на бочки в районе стоянки, где он и будет встречать военно-морской парад", - сказал собеседник агентства.
Пресс-служба Минобороны РФ ранее сообщила, что в параде примут участие самые большие в мире боевые ударные корабли с ядерной энергетической установкой - тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и тяжелый ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Дмитрий Донской".
Прибытие "Дмитрия Донского" в Кронштадт ожидается сегодня. "На текущий момент подводной лодки "Дмитрий Донской" в Кронштадте нет", - сказали в райадминистрации.
Военно-морской парад пройдет в акватории Невы 30 июля. Как ожидается, в нем примут участие около 40 боевых кораблей и подлодок, включая ракетные крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший фрегат "Адмирал Макаров", стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Также предполагается привлечение 40 воздушных судов. Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях.