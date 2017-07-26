Казахстан намерен приобрести у РФ два Су-30СМ и четыре Ми-35М

Гендиректор ФК "Уфа": состав команды укомплектован, но не исключены новые приобретенияСпорт 26 июля, 9:04
Около 6 млрд рублей необходимо для завершения 42 долгостроев в НовосибирскеСибирь 26 июля, 8:39
В Югре введен режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановкиНовости Урала 26 июля, 8:24
Московский метрополитен выпустил билеты к 150-летию Российского Красного КрестаОбщество 26 июля, 7:57
"Евровидение" в 2018 году пройдет в ЛиссабонеКультура 26 июля, 7:46
Ракету "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-05" установили на стартовом комплексе БайконураКосмос 26 июля, 7:40
Delta Аir Lines: россиянина не пустили на рейс из-за нарушения правил безопасностиОбщество 26 июля, 7:35
Жилье для погорельцев в поселке в Красноярском крае строят с отставанием от графикаОбщество 26 июля, 7:17
"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирусЭкономика и бизнес 26 июля, 6:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АСТАНА, 26 июля. /ТАСС/. Казахстан планирует приобрести у России два фронтовых истребителя Су-30СМ и четыре вертолета Ми-35М в 2017 году. Об этом в среду сообщила пресс-служба министерства обороны Казахстана в ответе на официальный запрос ТАСС.
"В соответствии с условиями протокола о намерениях, подписанного 22 мая 2017 года в городе Москве, министерство обороны РК подтверждает намерения в дальнейшем приобретении фронтовых истребителей Су-30СМ производства ПАО "Иркут",- информировали в минобороны.
По данным ведомства, российская сторона подтверждает возможность и готовность обеспечить своевременную поставку самолетов и соответствующего оборудования Казахстану на условиях договора между Российской Федерацией и Республикой Казахстан о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года.
"В текущем году министерству обороны РК планируется осуществление поставки двух единиц самолетов Су-30СМ и четырех единиц вертолетов Ми-35М", - уточнили в пресс-службе.
Ранее директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил ТАСС, что в июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года. По словам Шугаева, в настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ.