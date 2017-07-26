Минобороны получило во II квартале "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Оборонная промышленность России поставила в войска во II квартале 2017 года бригадный комплект "Искандер-М", 11 самолетов, шесть вертолетов, 60 крылатых ракет "Калибр", а также другое вооружение, сообщил в среду министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
"Сегодня мы подводим итоги приемки продукции военного назначения и объектов строительства инфраструктуры за II квартал текущего года. За это время предприятиями оборонно-промышленного комплекса было поставлено в войска свыше 600 новых и 300 отремонтированных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал он на Едином дне приемки военной продукции.
По его словам, в числе поставленной техники значатся бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", 11 самолетов и шесть вертолетов различного класса и целевого назначения, девять радиолокационных станций различной модификации, многоцелевой сторожевой корабль "Совершенный", два рейдовых катера, тяжелый плавучий причал для ракетного подводного крейсера класса "Борей" и 60 крылатых ракет морского базирования "Калибр".
"Создана очередная техническая позиция модернизированного командного пункта единой космической системы", - добавил министр.
Замминистра обороны Юрий Борисов, в свою очередь, добавил, что, кроме более 60 "Калибров", силы Военно-морского флота России за II квартал получили 42 торпеды.
"В интересах Военно-морского флота приняты два самолета морской авиации Су-30СМ, более 60 крылатых ракет "Калибр", 42 единицы торпедного вооружения", - перечислил он.
Борисов тоже напомнил, что 20 июля был поднят флаг на корвете проекта 20380 "Совершенный" производства Амурского судостроительного завода. Корабль передан в состав ВМФ РФ.
"Приняты три подводные лодки, прошедшие доковый ремонт, два рейдовых катера и причал проекта 15163, большой противодиверсионный катер", - сказал Борисов.
Он добавил, что 26 июня атомный подводный крейсер проекта 955 "Юрий Долгорукий" из подводного положения в Баренцевом море успешно поразил цель на полигоне Кура на Камчатке баллистической ракетой морского базирования "Булава".