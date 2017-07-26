Гособоронзаказ по поставкам нового оружия выполнен на 34,2%

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Государственный оборонный заказ 2017 года по поставкам новых образцов вооружения на сегодняшний день выполнен на 34,2%, по ремонту - 42,2%, сообщил в среду министр обороны России Сергей Шойгу.

"На сегодняшний день государственный оборонный заказ выполнен по поставкам новых образцов вооружения на 34,2%, по ремонту - на 42,2%, что свидетельствует об удовлетворительных показателях ритмичности производства предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сказал Шойгу на едином дне приемки военной продукции. Он также отметил, что в целом предприятия промышленности добросовестно выполняют взятые на себя обязательства.

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, в свою очередь, сообщил, что по результатам первого полугодия план по поставке основных образцов вооружения и военной техники достиг 42,5%. "С учетом поставленного с начала года вооружения и военной техники, уровень оснащенности войск современными, перспективными образцами в первом полугодии вырос более чем на пять десятых процента и сегодня составляет 58,8%", - добавил замминистра обороны.

Развитие военной инфраструктуры

Шойгу сообщил, что почти 60% бюджета гособоронзаказа, выделенного на капитальное строительство в первой половине 2017 года, было направлено на развитие военной инфраструктуры.

"Отдельно хочу сказать о развитии военной инфраструктуры. По итогам первого полугодия на ее строительство было направлено более 58% бюджетных ассигнований, выделенных в рамках государственного оборонного заказа на капитальное строительство", - сказал министр.

По его словам, основные усилия были сосредоточены на строительстве объектов специального назначения, что позволило своевременно ввести в строй ряд объектов для размещения нового вооружения и военной техники.

"Продолжается реконструкция мест дислокации стационарных и подвижных комплексов "Ярс", объектов аэродромной сети, причального фронта и полигонной базы. Строится жилье для военнослужащих, а также объекты медицинского и санаторно-курортного обеспечения", - заключил Шойгу.

Планы по строительству объектов в 2017 году

Замминистра обороны Тимур Иванов в ходе единого дня приемки военной продукции, в свою очередь, сообщил, что в 2017 году в интересах Минобороны необходимо построить более 3 тыс. объектов военного назначения и социальной инфраструктуры, за первое полугодие уже сданы 587 зданий.

"По итогам первого полугодия в целом введено в эксплуатацию 587 зданий и сооружений. Из общего количества объектов, введенных в эксплуатацию, - 423 здания и сооружения (72%) - специального назначения, 72 здания (12%) - социальной инфраструктуры и жилья и 92 здания и сооружения (16%) - объекты капитального ремонта",- заявил он, отметив, что по 162 зданиям работы завершены, в настоящее время осуществляется оформление разрешительной документации.

"Передаваемые в эксплуатацию сооружения и объекты обладают высокими техническими характеристиками. Оснащены современными системами, которые обеспечивают надежное боевое управление, хранение и функционирование вооружения и военной техники", - заявил Иванов.

По его словам, в феврале текущего года коллегией Минобороны утверждены графики ввода в эксплуатацию объектов ведомства на 2017 год, которые предусматривают ввод в эксплуатацию 3166 зданий и сооружений в интересах военных округов, а также видов и родов войск. "Из общего количества объектов - 2881 здание и сооружение объектов специального, военного назначения (91%), 163 здания и сооружения социальной инфраструктуры (5%) и 122 объекта (4%) жилья", - сказал Иванов.

Он добавил, что основные средства в 2017 году сосредоточены на завершении строительства объектов обустройства боевых позиций, мест размещения передислоцируемых подразделений, парковых и технических зон для новейших комплексов вооружения, а также аэродромной сети, причального фронта и полигонов.

"На эти цели предусмотрено 75% от общего объема финансирования капитального строительства, которое в целом составляет 118,5 млрд руб.", - сказал Иванов.