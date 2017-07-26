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В Минобороны заявили об отсутствии "ущемления прав" женщин на военную службу

Армия и ОПК
26 июля, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

Любая женщина может реализовать свои права на прохождение службы по контракту, отметили в ведомстве

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© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Женщины могут сделать военную карьеру, не проходя воинскую службу по призыву, сообщили в Минобороны, комментируя заявление уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая в беседе с участниками молодежного форума "Территория смыслов на Клязьме" выразила сожаление, что девушки лишены возможности пройти срочную службу.

"Дискуссия о необходимости введения в России обязательного призыва женщин на срочную военную службу продолжается уже многие годы. При этом никакого ограничения в правах для женщин на прохождение военной службы в Вооруженных силах не существует", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве напомнили, что в соответствии с российским законодательством срочная военная служба является "не правом, а обязанностью для всех мужчин в возрасте от 18 до 27 лет".

"Сегодня любая женщина беспрепятственно и успешно реализует свои права на прохождение военной службы в добровольном порядке - по контракту. Причем на любых должностях: от солдата до генерала. Количество военнослужащих женского пола в Вооруженных силах РФ ежегодно увеличивается", - подчеркнули в оборонном ведомстве.

В настоящее время в армии на различных должностях проходят службу более 45 тысяч женщин-военнослужащих. Большинство из них служат в подразделениях связи и тыла, в медицинской службе, а также в военных учебных заведениях.

Отвечая на вопросы участников молодежного форума, Москалькова выразила мнение, что армия стала мощнее и сильнее, но подготовка ребят "желает лучшего". Уполномоченный по правам человека считает, что девушки ущемлены в праве проходить срочную службу солдатом.

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