"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейде

Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
Судебный контроль за футболистом Бензема по делу о шантаже снятСпорт 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 июля. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю кораблей Северного флота на Североморском рейде Кольского залива, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота, капитан 1-го ранга Вадим Серга.
"С постановкой на рейд флагмана Военно-морского флота России парадный строй надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-морского флота России, сформировался полностью", - сказал он.
На Североморском рейде свои позиции также заняли ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга".
26 июля на Североморском рейде состоится репетиция парада кораблей и эпизодов военно-спортивного праздника.
"Всего в военно-спортивном празднике примут участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли и подводные лодки продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению", - уточнил Серга.