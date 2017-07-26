"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейде

ТАСС, 26 июля. Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю кораблей Северного флота на Североморском рейде Кольского залива, сообщил журналистам начальник пресс-службы флота, капитан 1-го ранга Вадим Серга.

"С постановкой на рейд флагмана Военно-морского флота России парадный строй надводных кораблей и подводных лодок Северного флота, которые примут участие в параде кораблей в День Военно-морского флота России, сформировался полностью", - сказал он.

На Североморском рейде свои позиции также заняли ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", большая дизель-электрическая подводная лодка "Калуга".

26 июля на Североморском рейде состоится репетиция парада кораблей и эпизодов военно-спортивного праздника.

"Всего в военно-спортивном празднике примут участие около 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Надводные корабли и подводные лодки продемонстрируют различные элементы тактических действий по своему предназначению", - уточнил Серга.