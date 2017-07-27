Порядка 40 кораблей и судов будут участвовать в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Около 40 кораблей и судов и более 1,5 тысячи военных примут участие в торжествах, посвященных Дню Военно-морского флота, во Владивостоке. Об этом сообщил в четверг официальный представитель Тихоокеанского флота Владимир Матвеев.

"В программе военно-спортивного праздника запланировано участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тысячи военнослужащих Тихоокеанского флота", - сказал офицер.

Кроме того, по его словам, в торжествах примут участие драматический театр и ансамбль песни и пляски флота, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, творческие коллективы и детские патриотические клубы.

"Торжества начнутся с театрализованных представлений "Легендарные флотоводцы" и "Петр Первый". Традиционной частью праздника станет встреча Нептуна, выход которого обеспечат боевые пловцы морского спецназа и международная ассоциация аквабайкеров. Затем перед трибунами пройдет колонна военной техники и вооружения. После этого все действия переместятся на акваторию Амурского залива, где малые противолодочные корабли "Метель" и "МПК-221" выполнят поиск и уничтожение обнаруженной подводной лодки условного противника с помощью торпедного вооружения", - рассказал Матвеев.

Спецназ Тихоокеанского флота покажет уничтожение патрульного плавсредства, захват лагеря "террористов" на побережье и освобождение захваченного судна. Саперы морской пехоты разминируют плацдарм для десанта, который высадится на десяти бронетранспортерах с большого десантного корабля "Пересвет" при огневой поддержке большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев". Также жители и гости Владивостока смогут увидеть "вальс буксиров", а завершится праздник салютом, добавил предстаитель флота.