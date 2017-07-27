Истребитель шестого поколения сможет делать "радиофотографии" самолетов противника

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Создаваемый в России новейший истребитель шестого поколения, который придет на смену Т-50, сможет делать радиолокационные "фотографии" самолетов противника и без участия человека определять их тип и вооружение. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) Владимир Михеев.
По его словам, КРЭТ разрабатывает для боевого самолета будущего радиофотонный локатор, уже имеется его экспериментальный образец и создается полномасштабный макет. Новый радар значительно превзойдет все существующие радиолокационные станции (РЛС) по мощности и диапазону.
"Радиофотонный радар сможет видеть, по нашим оценкам, значительно дальше существующих РЛС. А так как мы будем облучать противника в беспрецедентно широком спектре частот, то с высочайшей точностью узнаем его положение в пространстве, а после обработки получим почти фотографическое его изображение - радиовидение", - рассказал Михеев.
Он пояснил, что "это важно для определения типа (самолета - прим. ТАСС): сразу и автоматически компьютер самолета сможет установить, что это летит, к примеру, F-18 с конкретными типами ракетного оружия".
Новый радар за счет своей сверхширокополосности и огромного динамического диапазона приемника будет иметь большие возможности по защите от помех. Также он дополнительно будет выполнять задачи радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передавать данные и служить средством связи.
На истребителе шестого поколения будет устанавливаться "мощная многоспектральная оптическая система, работающая в различных диапазонах - лазерном, инфракрасном, ультрафиолетовом, собственно оптическом, однако значительно превышающем видимый человеком спектр", отметил Михеев.
Она дополнит радиофотонный радар.
В марте 2016 года курирующий "оборонку" вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин объявил о начале работ над истребителем шестого поколения.
Как сообщил ТАСС в июне прошлого года глава дирекции программ военной авиации Объединенной авиастроительной корпорации Владимир Михайлов, опытный образец российского боевого самолета шестого поколения совершит первый полет до 2025 года.
В предыдущем интервью ТАСС по теме истребителя шестого поколения Михеев рассказал, что новый самолет будет делаться в двух вариантах - пилотируемом и беспилотном. Новые истребители будут действовать в "стае", возглавляемой самолетом с летчиком на борту. Беспилотники смогут нести электромагнитные пушки, летать с гиперзвуковой скоростью, выходить в ближний космос.
В этот раз Михеев добавил, что беспилотный вариант получит маневренность, недоступную для пилотируемых самолетов, у которых она ограничена возможностями человека переносить перегрузки. Хотя беспилотный и пилотируемый варианты истребителя шестого поколения будут делаться на одной базе, они будут отличаться не только составом вооружения и оборудования, но и внешне.
КРЭТ разрабатывает для нового истребителя БРЭО и электромагнитное оружие в инициативном порядке. Так, концерн уже создал экспериментальный образец радиофотонного радара для этого самолета.