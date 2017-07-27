КРЭТ отрабатывает отдельные элементы искусственного интеллекта для дронов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) отрабатывает отдельные элементы искусственного интеллекта с целью создания беспилотников, способных самостоятельно принимать решения. Об этом сообщил в интервью ТАСС советник первого заместителя гендиректора КРЭТ Владимир Михеев.

"Мы работаем над написанием программ, чтобы в будущем можно было создать полностью автономный беспилотник с искусственным интеллектом [ИИ], который сможет сам взлететь, добраться до места выполнения задачи и принять решение о ее выполнении", - сказал Михеев.

По его словам, концерн представил на авиасалоне МАКС-2017 программный продукт, который позволяет исследовать отдельные особенности ИИ.

"Мы вводим в программу определенные условия, ставим для них задачи, запускаем виртуальные вертолеты и самолеты, смотрим, как они справляются. Пока не всегда удачно: летательные аппараты могут зависнуть над каким-то районом, имеют трудности с идентификацией объектов, не хотят выполнять боевую задачу, неправильно докладывают", - рассказал Михеев.

"Но это уже отработка отдельных составляющих искусственного интеллекта. На этих ошибках виртуального мира мы набираемся опыта и обучаем дроны будущего", - добавил он.