Новым начальником ЦСКА стал Артем Громов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Артем Громов назначен начальником Центрального спортивного клуба армии, сообщается на сайте спортивной организации.

В биографических данных Громова, размещенных на странице клуба в интернете, появилась новая запись: "С 2017 - начальник ФАУ МО РФ ЦСКА".

Он сменил на этом посту Михаила Барышева, который ранее был назначен начальником Главного управления по работе с личным составом Минобороны России.

По данным ЦСКА, с 2012 по 2015 годы Громов занимал должность заместителя начальника Управления физической подготовки ВС РФ, а с 2015 года - заместителя начальника ЦСКА. Имеет воинское звание полковника.