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В Севастополе прошла генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ

Армия и ОПК
27 июля, 11:54 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Мединский

Праздничные мероприятия пройдут 30 июля

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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 июля. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Генеральная репетиция парада в честь Дня ВМФ, который будет праздноваться 30 июля, прошла в Севастополе в четверг, передает корреспондент ТАСС.

В 8:45 (мск) репетиция началась с торжественного подъема Государственного и Военно-морского флага, флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота в Севастопольской бухте. Далее по плану состоялся парад кораблей, а также все запланированные показательные выступления моряков-черноморцев.

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

Это, к примеру, разведывательный поиск и уничтожение минных заграждений противника тральными силами флота, в котором принимают участие два судна-тральщика, завоевание господства в районе высадки, артиллерийский бой с надводными кораблями противника, в котором примут участие два ракетных и два противолодочных крейсера и многое другое.

Традиционно на репетицию парада собрались тысячи местных жителей и гостей города.

Празднование Дня ВМФ России начнется с возложения венков к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. на площади Нахимова. В течение дня запланирована обширная программа праздничных мероприятий, в том числе масштабный военно-спортивный праздник, который начнется после парада ЧФ РФ. В этот день для свободного посещения будут открыты боевые корабли ЧФ РФ, день открытых деверей проведет и музей ЧФ, а также военно-исторический музей фортификационных сооружений. А завершится праздничный день гала-концертом на площади Нахимова, салютом и фейерверком.

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