Путин распорядился провести военно-морской парад 30 июля в Санкт-Петербурге

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился "в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества" провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, мероприятие пройдет 30 июля в День Военно-морского флота РФ.
Минстрою, Минкомсвязи и правительству Санкт-Петербурга предписано оказать содействие в подготовке и проведении парада. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией, президент распорядился осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год.
Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в акватории Невы, как ожидается, в нем примут участие около 40 боевых кораблей и подлодок, включая ракетные крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший фрегат "Адмирал Макаров", стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Также предполагается привлечение 40 воздушных судов.
Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях.