Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин распорядился провести военно-морской парад 30 июля в Санкт-Петербурге

Армия и ОПК
27 июля, 15:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Мероприятие пройдет в День Военно-морского флота

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин своим указом распорядился "в ознаменование славных побед Военно-морского флота, внесших значительный вклад в дело защиты Отечества" провести главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, мероприятие пройдет 30 июля в День Военно-морского флота РФ.

Минстрою, Минкомсвязи и правительству Санкт-Петербурга предписано оказать содействие в подготовке и проведении парада. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией, президент распорядился осуществить за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2017 год.

Военно-морской парад в честь Дня ВМФ пройдет в акватории Невы, как ожидается, в нем примут участие около 40 боевых кораблей и подлодок, включая ракетные крейсера "Петр Великий" и "Маршал Устинов", большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", новейший фрегат "Адмирал Макаров", стратегическую атомную подводную лодку "Дмитрий Донской". Также предполагается привлечение 40 воздушных судов.

Мероприятие будет транслироваться на шести больших экранах, которые установят на Сенатской, Биржевой и Дворцовой площадях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
2
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
3
В Подмосковье ликвидированы три этнических преступных группы
4
Почему Трамп хочет запретить трансгендерам служить в армии
5
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
6
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
7
Пресс-конференция Владимира Путина и Саули Ниинистё. Видеотрансляция
Темы дня
Новости партнеров
Реклама