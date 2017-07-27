Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На авиабазе Хмеймим в ходе форума "Армия-2017" пройдет выставка трофейного оружия боевиков

Армия и ОПК
27 июля, 18:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июля. /ТАСС

Кроме того, в рамках форума предполагается проведение международных спецвыставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские военные в рамках форума "Армия-2017" проведут на авиабазе Хмеймим в Сирии выставку трофейного оружия террористов, сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.

"К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними", - сказал Миронов на заседании оргкомитета форума.

Также планируется проведение конференции, посвященной опыту применения Вооруженных сил России, с использованием видеосвязи между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой Хмеймим.

При этом экспозиция форума формируется по единому замыслу в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка" общей площадью свыше 250 тыс. кв. м, в том числе впервые с использованием порядка 40 тыс. кв. м шести выставочных центров предприятий промышленности. Мероприятия форума с показом современных образцов вооружения, военной и специальной техники пройдут также в военных округах и на Северном флоте.

Кроме того, предполагается проведение в рамках форума международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".

"В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта", - заключил Миронов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: новые санкции США - обеспечение своих экономических интересов с "особым цинизмом"
2
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Путин передал привет радушно встретившим его финским гражданам
5
Кадыров заявил, что готов уйти со своего поста и поехать охранять мечеть Аль-Акса
6
Песков: Кремль не волнует лишение Саакашвили украинского гражданства
7
Чемпион СССР по футболу Валерий Маслов скончался на 78-м году жизни
Темы дня
Новости партнеров
Реклама