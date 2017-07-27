На авиабазе Хмеймим в ходе форума "Армия-2017" пройдет выставка трофейного оружия боевиков

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МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российские военные в рамках форума "Армия-2017" проведут на авиабазе Хмеймим в Сирии выставку трофейного оружия террористов, сообщил начальник главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны России Александр Миронов.
"К основным особенностям предстоящего Форума следует отнести: развертывание в парке "Патриот" и на аэродроме Хмеймим Сирийской Арабской Республики выставок трофейного оружия, используемого международными террористическими группировками, а также отечественных образцов вооружения, применяемых для борьбы с ними", - сказал Миронов на заседании оргкомитета форума.
Также планируется проведение конференции, посвященной опыту применения Вооруженных сил России, с использованием видеосвязи между основной площадкой форума в подмосковном парке "Патриот" и авиабазой Хмеймим.
При этом экспозиция форума формируется по единому замыслу в выставочных павильонах и на открытых площадках конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона "Алабино" и аэродрома "Кубинка" общей площадью свыше 250 тыс. кв. м, в том числе впервые с использованием порядка 40 тыс. кв. м шести выставочных центров предприятий промышленности. Мероприятия форума с показом современных образцов вооружения, военной и специальной техники пройдут также в военных округах и на Северном флоте.
Кроме того, предполагается проведение в рамках форума международных специализированных выставок "Российская выставка вооружений" и "Интеллектуальные промышленные технологии", расширение экспозиции "Инновационный клуб" и авиационного кластера на аэродроме "Кубинка", а также проведение второго чемпионата по "дрон-биатлону".
"В рамках специализированной экспозиции "Инновационный клуб" примут участие 12 научных рот, которые представят 42 инновационных проекта", - заключил Миронов.