Две подлодки для Тихоокеанского флота заложат в Петербурге в преддверии Дня ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Две первые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота будут одновременно заложены в пятницу на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге в преддверии Дня ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля. Об этом сообщили журналистам на петербургском предприятии.

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"28 июля на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония закладки двух подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" для Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии закладки субмарин примут участие заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек.

Первая серия из шести таких субмарин уже сдана для Черноморского флота. Для Тихоокеанского флота планируется до 2022 года построить шесть "Варшавянок".