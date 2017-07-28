Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.07:
$ 59.41
€ 69.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Две подлодки для Тихоокеанского флота заложат в Петербурге в преддверии Дня ВМФ

Армия и ОПК
28 июля, 0:27 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

В церемонии закладки примут участие замминистра обороны РФ Юрий Борисов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Две первые дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота будут одновременно заложены в пятницу на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге в преддверии Дня ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля. Об этом сообщили журналистам на петербургском предприятии.

СПЕЦПРОЕКТ

Тихоокеанский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе

"28 июля на АО "Адмиралтейские верфи" состоится торжественная церемония закладки двух подводных лодок "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" для Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.

В торжественной церемонии закладки субмарин примут участие заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж состоит из 52 человек.

Первая серия из шести таких субмарин уже сдана для Черноморского флота. Для Тихоокеанского флота планируется до 2022 года построить шесть "Варшавянок".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Борисов, Юрий Иванович Дрозденко, Александр Юрьевич Полтавченко, Георгий Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему вредно пропивать курс антибиотиков до конца
2
Саакашвили назвал незаконным лишение его украинского гражданства
3
КРЭТ: мы будем выжигать "глаза" ракетам, которые на нас "смотрят"
4
Роспотребнадзор дал мужчинам рекомендации по выбору барбершопа
5
Качиньский назвал позицию РФ по памятникам Красной армии в Польше "торжеством лицемерия"
6
Лишенную прав Мару Багдасарян вновь задержали за рулем
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама