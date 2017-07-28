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В Северодвинске состоится закладка атомной подлодки "Ульяновск"

Армия и ОПК
28 июля, 0:31 UTC+3 ТАСС ТАСС 28, июля. /ТАСС

После закладки субмарины 21 сотруднику "Севмаша" вручат госнаграды за строительство подлодки "Владимир Мономах"

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ТАСС, 28 июля. /ТАСС/. Закладка атомной подводной лодки (АПЛ) "Ульяновск" проекта "Ясень" состоится в Северодвинске Архангельской области. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе завода "Севмаш".

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"На АПЛ "Ульяновск" будет приварена закладная доска, на которой написано наименование подводной лодки, проект и дата закладки, а также место, где она закладывается. Закладка произойдет в сборочно-стапельном цехе "Севмаша", где строятся все атомные подводные лодки проекта "Ясень" и "Борей". После того, как будет приварена закладная доска, состоится подписание актов, затем выступят представители делегации правительства Ульяновской области и ВМФ", - сказали в пресс-службе.

После закладки субмарины 21 сотруднику завода "Севмаш" будут вручены госнаграды за строительство подводной лодки "Владимир Мономах". "Владимир Мономах" - третий представитель АПЛ проекта 955 "Борей", которые несут межконтинентальные баллистические ракеты "Булава". Эта субмарина была заложена в 2006 году, флот получил ее в конце 2014 года.

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АПЛ типа "Ясень", спроектированные Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит", предназначены для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. В состав их вооружения помимо торпед входят крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Сейчас в составе российского флота имеется только одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск", которую ВМФ получил летом 2014 года, до весны 2016 года субмарина находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту 885М.

"Ясени" относятся к четвертому поколению многоцелевых атомных субмарин. На них, в отличие от предшественников, торпедные аппараты расположены не в носовой части - там находится гидроакустический комплекс со сферической антенной, позволяющей обнаруживать неприятеля на больших расстояниях. Кроме того, подлодки проекта 885М обладают уникальной полуторакорпусной конструкцией - легкий корпус есть только в носу и в районе ракетных шахт.

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