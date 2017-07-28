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Ракетчики и артиллеристы используют 200 единиц техники в ходе масштабного учения ВВО

Армия и ОПК
28 июля, 6:17 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 28, июля. /ТАСС

Военнослужащие выполнят более 20 огневых задач

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УЛАН-УДЭ, 28 июля. /ТАСС/. Подразделения ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа (ВВО) выполнят более 20 огневых задач в ходе масштабного учения на учебно-тренировочном комплексе Цугол. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе ВВО.

Самая масштабная в текущем году внезапная проверка боевой готовности частей ВВС и ПВО, а также других подразделений округа стартовала в понедельник, участие в ней принимают до 8 тыс. военных, до 50 самолетов и вертолетов, задействовано свыше 3 тыс. единиц вооружения.

"Артиллеристы и ракетчики Восточного военного округа шквальным огнем уничтожат условного противника. С использованием около 200 единиц техники будет выполнено более 20 огневых задач", - отметили в пресс-службе.

"Условного противника уничтожат расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц "МСТА-С". Будут применены реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Торнадо-Г", превосходящие по дальности стрельбы своих предшественников в два раза, - сообщили в ВВО. - Кроме того, для корректировки огня и слежения за воздушными целями условного противника военнослужащие используют перспективные артиллерийские разведывательные комплексы "Зоопарк". Расчеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" выполнят боевой пуск ракеты с целью уничтожить элементы командного пункта условного противника, находящиеся на удаление более 180 км".

Также на учении будет использован радиопеленгационный метеорологический комплекс "Улыбка", а для мониторинга в зоне выполнения огневых задач - беспилотные летательные аппараты.

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