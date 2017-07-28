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Корвет проекта 20380 "Громкий" спущен на воду на Амурском судостроительном заводе

Армия и ОПК
28 июля, 14:07 UTC+3 КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ 28, июля. /ТАСС

На церемонии вывода корвета из сдаточного цеха на причал завода присутствовал губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

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КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, 28 июля. /ТАСС/. Спуск на воду корвета проекта 20380 "Громкий" состоялся в пятницу на Амурском судостроительном заводе, в церемонии принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

"Поздравляю Хабаровский край и Дальний Восток в целом с праздником. Нигде, кроме Комсомольска, сейчас со стапелей не сходят корабли", - сказал глава региона на церемонии вывода корвета "Громкий" из сдаточного цеха на причал завода.

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"Ровно неделю назад мы передавали корвет "Совершенный" Военно-морскому флоту. Он прошел все ходовые испытания и уже несет боевую службу. А сегодня мы выпускаем новый корвет - "Громкий". Процесс этот пошел, и мы видим - отрабатываются технологии, налаживается ритм изготовления и сдачи кораблей", - отметил в своем выступлении губернатор.

Он добавил, что корвет "Совершенный" уже получил высокую оценку со стороны его эксплуатантов. Амурский судостроительный завод строит по заказу Минобороны четыре корвета для Военно-морского флота. Три следующие за "Совершенным" корвета должны быть сданы в 2018, 2019 и 2020 годах.

Корветы-"невидимки"

Многоцелевые корветы проекта 20380 - корабли ближней морской зоны, способные вести борьбу с кораблями и подводными лодками, оказывать огневую поддержку в ходе десантных операций. Полное водоизмещение корветов достигает около 2,2 тыс. т, скорость - 27 узлов, дальность автономного плавания - 4 тыс. миль. Основу вооружения этих кораблей составляют противокорабельный и зенитный ракетные комплексы "Уран" и "Редут", они также оснащаются артиллерийским и противолодочным вооружением и несут вертолет.

При строительстве кораблей используется технология "стелс". В проект внедрен 21 патент и выдано 14 свидетельств о регистрации программ для ЭВМ, были использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. В частности, удалось значительно снизить радиолокационную заметность корабля за счет применения в качестве материала надстройки трудногорючих стеклопластиков со свойствами радиопоглощения, а также за счет архитектурной компоновки корпуса и надстройки.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Он был официально открыт 30 июня 1936 года. Всего на предприятии было построено около 270 судов и кораблей, в том числе более 50 атомных подлодок.

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