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Спасательный буксир "Полярный конвой" вошел в состав Северного флота

Армия и ОПК
28 июля, 15:53 UTC+3 МОСКВА

Судно нового поколения может осуществлять перевозки спецперсонала и грузов, оказывать содействие в техработах на кораблях и эвакуации пострадавших

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МОСКВА, 28 июля. (ТАСС). Спасательный буксир "Полярный конвой" в пятницу вошел с состав Беломорской военно-морской базы (БВМБ) Северного флота, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области.

Командующий Беломорской военно-морской базой, контр-адмирал Владимир Воробьев подчеркнул, что спасательный буксир получил название в честь 75-летнего юбилея прихода первого союзного конвоя "Дервиш".

Спасательный буксир СБ-736 "Полярный конвой" проекта 02980 - судно нового поколения. Оно предназначено для морских буксировок во льдах и на чистой воде, может осуществлять перевозки спецперсонала и грузов, оказывать содействие в технических работах на кораблях и эвакуации пострадавших.

Возможности судна позволяют нести дежурство в составе сил поисково-спасательного обеспечения, эффективно тушить пожары на плавучих и береговых объектах и привлекаться к тушению горящего на воде топлива, ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, обеспечению подводно-технических работ, выполнению эскортных операций на скорости до 10 узлов. Кроме того, они способны ломать лед толщиной до 1 м на скорости 2-5 узлов, сообщает пресс- служба Министерства обороны РФ.

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