Какими будут "мужские игры" армий в этом году

На состязаниях "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине, 2016 год © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

29 июля в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" торжественно открываются Армейские международные игры (АрМИ-2017). В этом году они впервые пройдут на 22 полигонах пяти государств: России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В течение 14 дней — с 29 июля по 12 августа — состоится 28 международных конкурсов, в том числе пять новых.

На официальном сайте Министерства обороны России работает интерактивный раздел, посвященный Играм. В круглосуточном режиме он будет пополняться оперативными новостями, яркими фотоиллюстрациями и эксклюзивными видеоматериалами, подробно освещающими отборочные этапы и финальные состязания команд военных профи. Также работают иноязычные версии раздела, в том числе впервые — на китайском и арабском языке.

Все флаги Игр

В 28 конкурсах примут участие 159 команд, в которые вошли более 4 тыс. военнослужащих из 29 государств Европы, Азии, Центральной и Латинской Америки, Африки. В них будет задействовано более 650 единиц вооружения, военной и специальной техники Вооруженных сил РФ, а также более 80 самолетов и вертолетов ВВС России и Китая, семь боевых кораблей различных классов России, Китая, Азербайджана, Казахстана и Ирана.

В АрМИ-2017 впервые примут участие Сирия, Саудовская Аравия и ЮАР. Страны — члены НАТО также были приглашены на Игры, но только Греция примет участие в соревнованиях, в частности в конкурсе "Снайперский рубеж".

К сожалению, страны НАТО не хотят участвовать в полном объеме, за исключением Греции. Мы приглашаем их, мы рекомендуем им соревноваться с нами. Даже было сделано видеообращение — недавно было в эфире. Предлагалось военнослужащим государств, и НАТО в том числе, выступать на своей технике и провести соревнования совместно с нами. Бывает по-разному. Я не хотел бы комментировать, потому что здесь есть вопросы какие-то политические. Пусть это останется на их совести Дмитрий Горбатенко заместитель начальника Главного управления боевой подготовки МО РФ, генерал-майор

Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.

Развернуть Члены команды Венесуэлы во время прохождения полосы препятствия на конкурсе "Морской десант" © Виталий Невар/ТАСС Члены команды Венесуэлы во время прохождения полосы препятствия на конкурсе "Морской десант" © Виталий Невар/ТАСС

Всего в ходе Игр до 12 августа пройдет 28 конкурсов, 17 из них — в России, от Владивостока до Москвы и от Санкт-Петербурга до Севастополя. Впервые 11 конкурсов пройдут на территории других государств.

Например, в Китае пройдут "Авиадартс", "Суворовский натиск", "Десантный взвод", "Мастер-оружейник", "Чистое небо" и "Безопасная среда". Азербайджан примет у себя "Кубок моря", Белоруссия — "Воин Содружества", Казахстан — конкурсы "Снайперский рубеж", "Мастера артиллерийского огня" и состязания расчетов беспилотников. Морские конкурсы пройдут в акваториях Черного, Каспийского и Японского морей.

Участие в Играх существенно повышает уровень боевой подготовки Вооруженных сил стран-участниц.

Третий год подряд проводятся международные состязания, в этом году они приобрели небывалый размах. Об этом свидетельствует тот факт, что отдельные конкурсы соревнований проводятся в Китае. Следует сказать, команды действуют слаженней. Благодаря России, создавшей эти конкурсы, уровень боевой подготовки военнослужащих существенно вырос Ли Пайчин глава делегации из Китая, полковник

По его словам, конкуренция между командами становится все более жесткой. В прошлом году в рамках Игр состоялось 23 конкурса. В этом к ним добавились пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран — членов СНГ "Воин Содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соревнования расчетов БЛА" и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".

"Танковый биатлон"

В церемонии открытия Игр примут участие главы оборонных ведомств и генеральных штабов ряда стран-участниц, а также представители команд.

Развернуть Колонная боевых танков Т-80 готовится к переправе во время тренировки в преддверии соревнований "Открытая вода" © Владимир Смирнов/ТАСС Колонная боевых танков Т-80 готовится к переправе во время тренировки в преддверии соревнований "Открытая вода" © Владимир Смирнов/ТАСС

Затем на полигоне Алабино пройдет первый этап одного из самых зрелищных конкурсов — "Танкового биатлона". В "Индивидуальной гонке" 19 команд из различных стран продемонстрируют выучку своих танковых экипажей и определят рейтинг каждого экипажа для дальнейшего участия в следующем этапе "Эстафета". Во второй этап пройдут лишь 12 команд, а в финал выйдут четыре команды.

Все желающие смогут приехать в подмосковное Алабино, чтобы посмотреть на танковые гонки своими глазами и поболеть за команды.

"Авиадартс"

Конкурс летного мастерства по праву считается "прародителем" Армейских международных игр — впервые соревнования летчиков прошли на авиационном полигоне Погоново в Воронежской области еще в 2013 году. "Авиадартс" по праву занимает одно из ведущих мест по зрелищности и эффектности среди других конкурсов.

Минобороны России

В международном этапе в Китае примут участие около 40 экипажей Воздушно-космических сил России. Российские пилоты представлены во всех восьми номинациях по родам авиации и будут выступать на своей технике.

Ранее самолеты и вертолеты ВКС РФ уже перелетели на аэродромы базирования Сыпин и Шуанляо, а летчики приступили к тренировкам.

Игры в море

Морской "кластер" Игр представлен несколькими конкурсами, среди них — "Кубок моря" со стрельбами и борьбой за живучесть кораблей на Каспии и в Японском море, а также соревнования водолазов "Глубина" в Севастополе.

Участники "Глубины" пройдут своеобразную полосу препятствий в воде, будут собирать под водой различные конструкции и даже состязаться в подводной сварке и резке.

Одновременно с этим на полигонах Приморского края гонки устроят морские пехотинцы из четырех стран, участвующие в конкурсе "Морской десант".

Друзья Игр

Одним из самых умилительных конкурсов Игр зрители называют состязания "Верный друг", которые проходят на базе питомника "Красная звезда" в подмосковном Дмитрове.

Развернуть Преодоление 300-метровой полосы препятствий на соревнованиях кинологов "Верный друг" © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Преодоление 300-метровой полосы препятствий на соревнованиях кинологов "Верный друг" © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Там свои умения, скорость и ловкость показывают военные кинологи со своими подопечными. Служебные собаки участвуют в "Дог-биатлоне", преодолевают полосу препятствий, показывают навыки в охранной службе.

Российским кинологам предстоит сразиться с коллегами из Белоруссии, Узбекистана, Ирана и Египта.

Разнообразие конкурсов

В Минобороны отметили, что в 2017 году география участников международных состязаний на лучшее высокогорное подразделение "Эльбрусское кольцо" расширилась до шести стран: Россия, Казахстан, Китай, Иран, Узбекистан и Марокко.

Состязания, в которых восхождением военнослужащих на высочайшую вершину Европы — Эльбрус, высота которой составляет 5642 метра, — определится лучшее высокогорное подразделение, пройдут в Приэльбрусье, на базе Центра горной подготовки и выживания "Терскол" МО РФ и продлятся до 14 августа Минобороны России

Развернуть Сборная Китая на БМП ZBD-05 во время состязания "Гонка преследования" на полигоне Хмелевка © Виталий Невар/ТАСС Сборная Китая на БМП ZBD-05 во время состязания "Гонка преследования" на полигоне Хмелевка © Виталий Невар/ТАСС

Российские военные в ряде конкурсов выступят с техникой Казахстана и КНР. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.

Страна, которая проводит на своей территории конкурс, обязана предоставить в полном объеме технику. Мы в полном объеме предоставляем своим партнерам. Такая практика и у нас есть. Мы будем выступать на технике Республики Казахстан, например, в конкурсе "Мастера артиллерийского огня". Мы будем выступать на технике КНР в ряде конкурсов Дмитрий Горбатенко заместитель начальника Главного управления боевой подготовки МО РФ, генерал-майор

По его словам, Китай традиционно будет участвовать в соревнованиях со своей техникой. "Белоруссия собирается везти свои танки, индийская команда везет свои танки для соревнований — четыре танка буквально уже на подходе к Санкт-Петербургу", — сообщил он.

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Остальные конкурсы Игр включают в себя всевозможные военно-прикладные дисциплины, которые осваивают в армии наши военнослужащие, от скалолазания до мастерства в приготовлении пищи и от умения оказывать медицинскую помощь до управления беспилотником или бронетранспортером.

В Московской области пройдут состязания инспекторов военной автоинспекции, инженеры проложат "Безопасный маршрут" в Тюмени, десантники покажут свое мастерство на полигоне Гуаншуй в Китае, а зенитчики поспорят за "Ключи от неба" на полигоне Ашулук под Астраханью.

В Минобороны РФ постоянно подчеркивают, что все конкурсы на территории России открыты для свободного посещения гостей и зрителей, ведь АрМИ призваны прежде всего показать мастерство, открытость и особое обаяние защитников нашей Родины.

Военная редакция ТАСС, Роман Азанов