Госиспытания фрегатов проекта 22350 завершатся до конца 2017 года

Колобков: Ефимова завоевала золото ЧМ в плавании с королевским преимуществомСпорт 28 июля, 20:03
Россиянин Чупков стал чемпионом мира в плавании на 200 м брассомСпорт 28 июля, 20:02
Рогозин в стихах выразил отношение к запрету Молдавии на въезд российским артистамПолитика 28 июля, 19:52
Мутко: не все могут побеждать на ЧМ, как Ефимова - на два корпуса впередСпорт 28 июля, 19:47
В Санкт-Петербурге прошла генеральная репетиция военно-морского парада в честь Дня ВМФАрмия и ОПК 28 июля, 19:41
Мутко надеется, что золото Рылова на ЧМ вдохновит всю команду пловцовСпорт 28 июля, 19:35
Ефимова стала чемпионкой мира в плавании на 200 м брассомСпорт 28 июля, 19:33
Чемпион мира по плаванию Рылов рассказал, что планировал проплыть "по кайфу" на ЧМСпорт 28 июля, 19:32
РФ выразила протест Румынии из-за инцидента с авиарейсом Москва - КишиневПолитика 28 июля, 19:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ ожидает, что государственные испытания фрегатов проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" завершатся до конца 2017 года, сообщил журналистам в пятницу заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.
"Есть у нас две проблемы, связанные в первую очередь с зенитными ракетными комплексами на фрегатах и корветах, которые задерживают сдачу кораблей этого года. Надеемся, что общими усилиями вместе с "Алмаз-Антеем" будут предприняты все необходимые усилия, чтобы приступить к государственным испытаниям. Это нам даст серьезную возможность продвинуться по сдаче фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Готовность у них с точки зрения общекорабельных систем очень высокая (97%), надеемся, что осенью этого года мы завершим государственные испытания по этим системам", - сказал Борисов журналистам в пятницу по итогам посещения "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.
По его словам, причины задержек носят технический характер. "Это достаточно сложные и самые современные системы. К этому надо относиться с пониманием и терпением", - подчеркнул заместитель министра обороны.