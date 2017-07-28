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Госиспытания фрегатов проекта 22350 завершатся до конца 2017 года

Армия и ОПК
28 июля, 18:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июля. /ТАСС

По словам замглавы Минобороны Юрия Борисова, сдача задерживается из-за проблем, связанных с зенитными ракетными комплексами на фрегатах и корветах

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ ожидает, что государственные испытания фрегатов проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал флота Касатонов" завершатся до конца 2017 года, сообщил журналистам в пятницу заместитель главы военного ведомства Юрий Борисов.

"Есть у нас две проблемы, связанные в первую очередь с зенитными ракетными комплексами на фрегатах и корветах, которые задерживают сдачу кораблей этого года. Надеемся, что общими усилиями вместе с "Алмаз-Антеем" будут предприняты все необходимые усилия, чтобы приступить к государственным испытаниям. Это нам даст серьезную возможность продвинуться по сдаче фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов". Готовность у них с точки зрения общекорабельных систем очень высокая (97%), надеемся, что осенью этого года мы завершим государственные испытания по этим системам", - сказал Борисов журналистам в пятницу по итогам посещения "Северной верфи" в Санкт-Петербурге.

По его словам, причины задержек носят технический характер. "Это достаточно сложные и самые современные системы. К этому надо относиться с пониманием и терпением", - подчеркнул заместитель министра обороны.

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