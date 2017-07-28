Минобороны РФ: пуск КНДР баллистической ракеты опасности для России не представлял

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МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Пуск баллистической ракеты Северной Кореи отслеживался российской Системой предупреждения о ракетном нападении и опасности для России не представлял, сообщили ТАСС в Минобороны России.
"Пуск баллистической ракеты, запущенной 28 июля около 17 часов 40 минут мск с ракетного полигона "Тончандон" (КНДР), отслеживался средствами российской Системы предупреждения о ракетном нападении. Запуск был произведен в направлении от границ России и опасности для Российской Федерации не представлял", - сказали в оборонном ведомстве.
По данным Минобороны, ракета поднялась на высоту 681 км и пролетела 732 км, упав в центральной части Японского моря.
"Параметрические данные полета сопровождаемой российской СПРН баллистической цели соответствуют тактико-техническим характеристикам баллистической ракеты средней дальности", - сказали в ведомстве.