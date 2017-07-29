Китайские снайперы отбыли в Казахстан для участия в играх АрМИ-2017

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ПЕКИН, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая (НОАК), участники Международных армейских игр АрМИ-2017 отправились в Казахстан для участия в соревнованиях "Снайперский рубеж". Об этом говорится в обнародованном в субботу сообщении министерства обороны КНР.
"78 армейская группа специального назначения сухопутных войск НОАК вылетели из города Урумчи (Северо-Западный Китай) в Казахстан для участия в соревнованиях", - говорится в сообщении.
В документе отмечается, что соревнования "Снайперский рубеж" будут проводится с 1 по 9 августа. В состязаниях примут участие команды из 19 стран.
АрМИ-2017 в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве.