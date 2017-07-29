Российские десантники провели в Китае тренировку, готовясь к армейским играм

ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Российские десантники вместе с коллегами из КНР, Казахстана, Ирана и ЮАР провели в субботу на полигоне Хаодянь (Китай) тренировку в рамках подготовки к состязаниям "Десантный взвод - 2017", сообщили в пресс-службе Минобороны России.

"Десантники тренировались в преодолении горных участков местности по навесной 30-метровой переправе, а также спускались и поднимались по обрывистым склонам с помощью специальной альпинистской веревки. Тренировка проходила в течение нескольких часов, в ней участвовали около 200 военнослужащих пяти стран", - информировали в Минобороны.

Российские десантники и их иностранные коллеги во время тренировки не только на практике выполняли альпинистские приемы по преодолению препятствий, но и делились опытом в способах выполнения этой задачи, поскольку выяснилось, что в различных армиях мира для действий в горах существуют различные рекомендации.

Международный этап конкурса "Десантный взвод" пройдет на горном полигоне Хаодянь на территории Китая в рамках Армейских международных игр-2017 с 29 июля по 12 августа.