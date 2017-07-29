Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бондарев: российские летчики полностью готовы к "Авиадартсу" в Китае

Армия и ОПК
29 июля, 12:31 UTC+3 СЫПИН /Китай/ 29, июля. /ТАСС

По словам главнокомандующего ВКС РФ, общее впечатление от подготовки к соревнованиям положительное

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЫПИН /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Российские пилоты полностью подготовлены к проведению международного этапа конкурса "Авиадартс-2017", сообщил в субботу журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

Смотрите также
На состязаниях "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине, 2016 год

Какими будут "мужские игры" армий в этом году

"Мне сейчас доложили, что мы готовы, район полетов изучили. Группа руководства справится с возложенными на нее задачами, судейская команда подготовлена, пилоты после жеребьевки будут досконально изучать ту или иную цель, которая им досталась", - сказал главком в ходе посещения аэродромов базирования российской авиации в Китае.

По его словам, общее впечатление от подготовки к соревнованиям положительное, а самолеты каждой стороны хороши по-своему.

"Техника находится в хорошем состоянии, а как она себя покажет на полигоне, посмотрим в ходе соревнований", - сказал Бондарев.

Генерал отметил, что у российских летчиков есть все условия и качества, необходимые для успеха. "Самые главные качества российского пилота - это патриотизм и вера в победу. У нас все есть для того, чтобы мы победили", - подчеркнул Бондарев.

Почти 40 российских самолетов и вертолетов перелетели в Китай для участия в международном конкурсе "Авиадартс", который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа.

Досье

Армейские международные игры

Соревнование военных летчиков "Авиадартс".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Персоны
Бондарев, Виктор Николаевич
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Борец Юрий Власко найден мертвым на берегу Байкала в Бурятии
2
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
3
США выразили протест в связи с шагами РФ в отношении американских дипломатов
4
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
5
Андрей Кончаловский: государство не обязано давать огромные деньги на свободное творчество
6
МЧС предупредило о 35-градусной жаре в Подмосковье
7
Потерпевший крушение у берегов Крыма сухогруз полностью ушел под воду
Темы дня
Новости партнеров
Реклама