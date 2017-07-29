Бондарев: российские летчики полностью готовы к "Авиадартсу" в Китае

СЫПИН /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Российские пилоты полностью подготовлены к проведению международного этапа конкурса "Авиадартс-2017", сообщил в субботу журналистам главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ Герой России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Мне сейчас доложили, что мы готовы, район полетов изучили. Группа руководства справится с возложенными на нее задачами, судейская команда подготовлена, пилоты после жеребьевки будут досконально изучать ту или иную цель, которая им досталась", - сказал главком в ходе посещения аэродромов базирования российской авиации в Китае.

По его словам, общее впечатление от подготовки к соревнованиям положительное, а самолеты каждой стороны хороши по-своему.

"Техника находится в хорошем состоянии, а как она себя покажет на полигоне, посмотрим в ходе соревнований", - сказал Бондарев.

Генерал отметил, что у российских летчиков есть все условия и качества, необходимые для успеха. "Самые главные качества российского пилота - это патриотизм и вера в победу. У нас все есть для того, чтобы мы победили", - подчеркнул Бондарев.

Почти 40 российских самолетов и вертолетов перелетели в Китай для участия в международном конкурсе "Авиадартс", который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа.