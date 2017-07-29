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Главком ВКС: Россия и Китай добились значительных успехов в сфере ВТС

Армия и ОПК
29 июля, 12:37 UTC+3 СЫПИН /Китай/ 29, июля. /ТАСС

По мнению Виктора Бондарева, Москва и Пекин нашли паритет и взаимовыгодно работают в авиационной сфере

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СЫПИН /Китай/, 29 июля. /ТАСС/. Россия и Китай взаимовыгодно сотрудничают в авиационной сфере и добились значительных успехов в этой отрасли. Такое мнение в беседе с журналистами высказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"По линии авиации у нас прекрасные отношения, китайская сторона знает наши самолеты и вертолеты и закупает очень много. Я думаю, что в авиационной составляющей мы нашли паритет и взаимовыгодно работаем в этом направлении", - сказал он.

В субботу главнокомандующий ВКС РФ осмотрел места базирования участников международного конкурса "Авиадартс - 2017", мишенное поле и командный пункт управления полетами.

В воскресенье, 30 июля, Бондарев примет участие в церемонии открытия "Авиадартс - 2017", а затем встретится со своим коллегой, командующим ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковником Ма Сяотянем.

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