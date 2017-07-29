Открытие АрМИ-2017. Видеотрансляция

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Трансляция Ruptly
В парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" проходит торжественное открытие Армейских международных игр (АрМИ-2017). В 2017 году соревнования впервые проходят на территории пяти государств: России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В течение 14 дней — с 29 июля по 12 августа — состоится 28 международных конкурсов, в том числе пять новых.
В субботу, 29 июля, на церемонии открытия армейских международных игр будут проводиться отдельные соревнования по танковому биатлону в Алабино.