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Шойгу открыл Армейские игры - 2017

Армия и ОПК
29 июля, 13:14 UTC+3 ПАРК ПАТРИОТ область/ 29, июля. /ТАСС

Министр выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории

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ПАРК ПАТРИОТ /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл третьи Армейские международные игры - 2017, передает корреспондент ТАСС.

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"С каждым годом Армейские международные игры вызывают все больший интерес в стране и за рубежом. Мы помним, как это начиналось. Прошло три года, - и вот уже сегодня свой профессионализм продемонстрируют свыше 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств", - сказал глава российского военного ведомства на торжественной церемонии.

Министр выразил удовлетворение ростом числа государств, проводящих Игры на своей территории. "Приятно отметить, - сказал Шойгу, - что увеличивается количество стран, готовых принять эстафету проведения Игр на своей территории. На этот раз помимо России они пройдут в Азербайджане, Белоруссии, Казахстане и Китае".

"Расширяется и список соревновательных дисциплин. Теперь участники поборются за медали в 28 конкурсах, - констатировал министр обороны. - Безусловно, это повысит зрелищность и состязательный душ турнира, привлечет значительное количество зрителей".

"Помните, что победа - это всегда преодоление себя, результат кропотливого труда и полной самоотдачи", - сказал министр, обращаясь к участникам соревнований.

Глава российского военного ведомства выразил уверенность, что участники Игр проявят целеустремленность, выдержку, силу духа и твердость характера и что они достойно выдержат все испытания и добьются поставленных целей.

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