Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китайский лидер назвал Армейские игры уникальной площадкой для обмена опытом

Армия и ОПК
29 июля, 13:46 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА, /Московская область

По мнению Си Цзиньпина, Игры имеют важное значение для укрепления стратегического взаимодоверия, поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/. 29 июля. /ТАСС/. Армейские игры - один из ярких брендов военного сотрудничества и уникальная площадка для обмена опыта между военными разных государств, считает председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Смотрите также
На состязаниях "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине, 2016 год

Какими будут "мужские игры" армий в этом году

"Это уже четвертые по счету Армейские международные игры, которые стали проводить с 2014 года. В эти годы Игры становятся одним из ярких брендов военных обменов и сотрудничества в регионе, служат уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимодействия между Вооруженными силами разных стран", - сказал Си Цзиньпин в видеобращении к участникам и гостям соревнований.

По мнению председателя КНР, Игры имеют важное значение для развития международного военного сотрудничества и укрепления стратегического взаимодоверия, поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире.

Си Цзиньпин также заявил, что рассчитывает на наращивание связей и сотрудничества Китая с другими странами по линии вооруженных сил в интересах постоянного продвижения международного военного сотрудничества, что, по его мнению, будет служить укреплению мира во всем мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Персоны
Си Цзиньпин
Страны
Китай
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Министр обороны Румынии назвал "неуместной" реакцию Рогозина на отказ пропустить самолет
2
Косачев намерен выяснить долю несогласованных программ содействия США в РФ
3
Кадыров обсудил инцидент с чеченками в Воронеже с главой региона
4
Самый теплый день зафиксирован в Москве
5
Мамиашвили назвал убийцу российского борца Власко нелюдем
6
Трое россиянин пострадали при пожаре в отеле в Турции
7
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама