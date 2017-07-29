Китайский лидер назвал Армейские игры уникальной площадкой для обмена опытом

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КУБИНКА /Московская область/. 29 июля. /ТАСС/. Армейские игры - один из ярких брендов военного сотрудничества и уникальная площадка для обмена опыта между военными разных государств, считает председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.
"Это уже четвертые по счету Армейские международные игры, которые стали проводить с 2014 года. В эти годы Игры становятся одним из ярких брендов военных обменов и сотрудничества в регионе, служат уникальной площадкой для укрепления дружбы и взаимодействия между Вооруженными силами разных стран", - сказал Си Цзиньпин в видеобращении к участникам и гостям соревнований.
По мнению председателя КНР, Игры имеют важное значение для развития международного военного сотрудничества и укрепления стратегического взаимодоверия, поддержания мира и стабильности в регионе и во всем мире.
Си Цзиньпин также заявил, что рассчитывает на наращивание связей и сотрудничества Китая с другими странами по линии вооруженных сил в интересах постоянного продвижения международного военного сотрудничества, что, по его мнению, будет служить укреплению мира во всем мире.