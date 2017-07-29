Путин пожелал побед участникам Армейских международных игр

ТАСС, 29 июля. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр. В тексте телеграммы, который был опубликован в субботу на сайте Кремля, глава государства пожелал участникам соревнований удачи и побед, а зрителям - ярких впечатлений.

"Рад приветствовать организаторов, участников и гостей Армейских международных игр... Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное - будут укреплять традиции партнерства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов", - говорится в сообщении.

Путин также отметил расширение программы и географии соревнований, проводимых уже в третий раз.

. "Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растет число команд из разных стран, которые демонстрируют свое воинское мастерство и на суше, и на море, и в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и четко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей", - подчеркнул президент.

Третьи Армейские международные игры - 2017 открылись в субботу в парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот", и продлятся до 9 августа. Соревнования пройдут на территории России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана и Китая. В них примут участие более 3,5 тыс. военнослужащих из 28 государств.