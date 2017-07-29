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Минобороны: малые ракетные корабли "Каракурт" оснастят морской версией комплекса "Панцирь"

Армия и ОПК
29 июля, 14:40 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, июля. /ТАСС

Замминистра обороны РФ Юрий Борисов подчеркнул, что "с зенитным ракетным комплексом для кораблей этого проекта нет никаких проблем"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" будут оборудовать морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"С определенного корабля мы будем оморячивать "Панцирь" и ставить на него. На "Урагане" его не будет, но третий корабль "Пеллы" пойдет уже с "Панцирем"", - сказал Борисов.

Он подчеркнул, что "с зенитным ракетным комплексом для кораблей этого проекта нет никаких проблем".

Замминистра обороны России Юрий Борисов в субботу принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".

МРК "Ураган" был заложен в декабре 2015 года. Имеет на вооружении крылатые ракеты "Калибр".

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