Минобороны: малые ракетные корабли "Каракурт" оснастят морской версией комплекса "Панцирь"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" будут оборудовать морской версией зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь". Об этом сообщил в субботу журналистам заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.
"С определенного корабля мы будем оморячивать "Панцирь" и ставить на него. На "Урагане" его не будет, но третий корабль "Пеллы" пойдет уже с "Панцирем"", - сказал Борисов.
Он подчеркнул, что "с зенитным ракетным комплексом для кораблей этого проекта нет никаких проблем".
Замминистра обороны России Юрий Борисов в субботу принял участие в церемонии спуска на воду головного малого ракетного корабля (МРК) "Ураган" проекта 22800 (шифр "Каракурт") на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла".
МРК "Ураган" был заложен в декабре 2015 года. Имеет на вооружении крылатые ракеты "Калибр".