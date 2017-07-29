Путин примет участие в торжествах по случаю Дня ВМФ в Петербурге

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МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье, 30 июля примет участие в Санкт-Петербурге в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Военно-морского флота. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Глава государства впервые в новейшей истории примет Главный военно-морской парад, который, в соответствии с Указом президента, пройдет в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля. В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролет группы морской авиации, - отметили в пресс-службе. - Особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии".
В завершение праздничных мероприятий по случаю Дня Военно-морского флота в здании Главного Адмиралтейства пройдет торжественный прием, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ.
В этот же день Путин посетит Никольский морской собор в Кронштадте, где в это время пребывают мощи адмирала Федора Ушакова. Глава государства также осмотрит новое здание Военно-медицинской академии - многопрофильную клинику имени С.М.Кирова.