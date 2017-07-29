КУБИНКА /Московская область/, 29 июля. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил десантников с наступающим Днем Воздушно-десантных войск, который отмечается 2 августа.

"Многие поколения ваших предшественников, ваши отцы и деды внесли свои имена в славную историю Воздушно-десантных войск. Своими подвигами, а порой своими жизнями они создавали историю нашей страны", - сказал Шойгу на празднике ВДВ в парке "Патриот".

По его словам, десантники достойно представлены на Армейских международных играх, открывшихся в субботу.

"Я уверен, хотел сказать "надеюсь", но я уверен, что наши десантники и в этом году, и в этих соревнованиях будут лучшими", - отметил министр.