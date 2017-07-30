Главный военно-морской парад в День ВМФ пройдет в Петербурге на воде и в воздухе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ, который отмечается в последнее воскресенье июля, пройдут по всей стране от Калининграда до Владивостока, но самым заметным событием дня обещает стать главный военно-морской парад в Петербурге, традиция проведения которого возрождена в этом году.

Парад в Петербурге

Главный военно-морской парад страны пройдет в акватории Невы в Петербурге и на Кронштадтском морском рейде. Как пояснил ранее журналистам заместитель главкома ВМФ России Александр Федотенков, проведение таких торжеств является возвращением к традициям Петра Великого, который провел смотр кораблей после решающей победы российского флота при Гангуте в 1714 году.

"Впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в торжественных мероприятиях примут участие более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии", - отметили в Минобороны.

Всего в параде примут участие около 50 кораблей и подводных лодок, над городом пролетят более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Зрители смогут увидеть тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике будут участвовать и корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху", которые на днях провели на Балтике совместные с российскими моряками учения "Морское взаимодействие".

Над Петербургом в день парада пролетят корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. Также в воздушной части парада будут представлены новейшие вертолеты Ка-52К "Катран" (палубная версия ударных "Аллигаторов") и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно- боевые Ми-8 и Ми-24ВП.

Возрождение традиций

Традиция проведения Главного военно-морского парада восходит к основателю российского флота Петру I. Как ранее рассказал вице-адмирал Александр Федотенков, речь идет о восстановлении давней исторической традиции. После первой морской победы в 1714 году Петр I принял решение о торжественном прохождении кораблей в центре Петербурга, а в 1723 году император повелел традиционно проводить военно- морской парад, отметил он. На протяжении разных периодов российской истории традиция проведение Главного военно- морского парада несколько раз пресекалась и возрождалась.

Еще одной восстановленной традицией станет богослужение в Николаевском Морском соборе. Утром в воскресенье оно откроет торжества, посвященные Дню ВМФ в Кронштадте. Торжественную литургию в главном храме российского флота возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

На этой неделе в Морской собор были привнесены мощи святого Федора Ушакова из монастыря в Мордовии, а также десница апостола Андрея Первозванного из Богоявленского собора Москвы. Ожидается, что патриарх после богослужения благословит личный состав российского флота перед мощами небесных покровителей моряков.

Концерты в центре Петербурга

В Петербурге праздничные мероприятия не ограничатся демонстрацией возможностей ВМФ. В течение дня концерты пройдут на разных площадках в центре Петербурга, в частности в Александровском саду и Петропавловской крепости. Ожидаются выступление морских и военных оркестров, тематические выставки, конкурсы и мастер-классы. С концертами выступят Алексей Кортнев и группа "Несчастный случай", Людмила Сенчина, рок-музыкант Вячеслав Бутусов.

Праздничную программу на главной сцене, расположенной на Дворцовой площади, завершит "Хор Турецкого", который выступит с "Праздником песни", который еще называют "народным караоке". Все желающие вместе с музыкантами смогут спеть любимые песни нескольких поколений. По традиции в этот день будет свободным вход в Центральный военно-морской музей и его филиалы, в том числе на крейсер "Аврора". После окончания утреннего парада будет открыт доступ и на действующие корабли, стоящие в акватории Невы.

Утром 30 июля для транспорта закроют Сенатскую площадь, Адмиралтейский проезд, Адмиралтейскую набережную и часть Английской набережной до Благовещенского моста, что позволит тысячам петербуржцев и гостей города увидеть парад в акватории Невы собственными глазами. Генеральная репетиция парада в пятницу, несмотря на будний день, вызвала огромный интерес у горожан и туристов. Все центральные набережные были заполнены людьми, многие приходили семьями, чтобы увидеть уникальное событие - дневную разводку всех основных мостов в центре Петербурга и прохождение под ними в парадном строю боевых кораблей. Опыт двух прошедших репетиций показал, что разводка четырех мостов - Благовещенского, Дворцового, Литейного и Троицкого - не вызвала в городе серьезных автомобильных пробок.

День ВМФ на базах флотов

Во время Главного военно-морского парада на прямой связи с Петербургом будут корабли, участвующие в традиционных парадах в честь дня ВМФ в Североморске, Владивостоке, Севастополе и Балтийске.

В Североморске, который называют столицей Северного флота (СФ), в парадном строю пройдут тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов", ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Верхотурье", атомный подводный ракетный крейсер "Орел", большая дизель- электрическая подводная лодка "Калуга", более 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения. "Одним из самых зрелищных эпизодов праздника станет бой за высадку морского десанта на необорудованное побережье при поддержке авиации. Десантный отряд в составе большого десантного корабля "Кондопога" и двух десантных катеров осуществит высадку морского десанта на бронетранспортерах", - сообщил ТАСС начальник пресс-службы СФ капитан 1-го ранга Вадим Серга.

Архангельские юнармейцы в День ВМФ примут участие в военно-спортивном празднике, который пройдет в Североморске. Они посетят выставку вооружений и военной техники, а также экспозиционные залы музея СФ. В Североморске парад пройдет и на суше, по Приморской площади пройдут образцы автобронетехники, находящейся на вооружении сухопутных и береговых войск флота.

"Украшением колонны станет группа бронетанковой техники. Ее возглавит исторический танк Т-34, открывший в этом году парад Победы в Мурманске. За ним своим ходом пройдет еще одна уникальная машина Великой Отечественной войны - легендарный тяжелый танк ИС-3, восстановленный специалистами СФ до заводского состояния", - добавил Серга.

В сирийском Тартусе корабли российского флота, несущие боевую вахту в Средиземном море, пройдут в парадном кильватерном строю. Сейчас у берегов Сирии находится новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен", сторожевик "Пытливый", корабли и суда обеспечения. В честь праздника над Тартусом пролетят российские самолеты с авиабазы Хмеймим.

Театрализованное представление в Балтийске

Более 30 боевых кораблей, а также порядка 1,5 тыс. военнослужащих будут задействованы в праздничных мероприятиях на главной военно-морской базе Балтийского флота (БФ) в Балтийске в Калининградской области.

Здесь пройдет традиционный морской парад кораблей, участников которого поздравит командующий БФ вице-адмирал Александр Носатов. Участников и гостей праздника ждет театрализованное представление "Виват военно-морскому флоту", в котором Петр I "перелистает" славные страницы истории российского флота, поведает о сегодняшних успехах моряков-балтийцев.

Современные возможности сил Балтийского флота будут продемонстрированы во время военно-спортивного праздника в акватории морского канала. Его зрители увидят более 10 учебно-боевых упражнений на воде, под водой и в небе: поиск подводной лодки условного противника корабельным вертолетом, нанесение ракетного удара по кораблям условного противника, артиллерийский бой, высадку десанта с воды на берег и другие.

Вооружение и военная техника береговых войск флота будут представлены на выставке на площади Балтийской Славы. Здесь же в течение дня пройдут концерты творческих коллективов флота и городов Калининградской области. Ночное небо Балтийска озарят огни праздничного фейерверка.

Парад в Севастополе

Севастополь отметить День ВМФ РФ традиционным парадом Черноморского флота (ЧФ) в Севастопольской бухте. Этот праздник на главной базе ЧФ РФ отмечается с размахом, не уступающим празднованию Дня Победы.

Начнется День ВМФ с торжественного подъема военно-морских флагов и флагов расцвечивания на кораблях и судах Черноморского флота, а затем состоится возложение венков и цветов к мемориальной стене в память о героической обороне Севастополя 1941-1942 годов.

В честь праздника на внутреннем рейде Севастопольской бухты в двух парадных линиях на бочках будут ошвартованы восемь боевых кораблей и судов ЧФ, в том числе гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва", фрегат "Адмирал Григорович", подводная лодка "Старый Оскол" и старейшее в составе ВМФ спасательное судно "Коммуна".

Военно-спортивный праздник начнется с театрализованного представления об основных вехах истории создания и боевом пути Черноморского флота. Затем будут показаны элементы боевой подготовки тральных сил по поиску и уничтожению минных заграждений, противолодочных сил по поиску и уничтожению подводных лодок, по морскому артиллерийскому бою, огневому подавлению противодесантной обороны, по бою за высадку десанта, освобождению судна, захваченного террористами, по спасению экипажа судна, потерпевшего бедствие. В этот день корабли ЧФ РФ будут открыты для свободного посещения, а завершится празднование концертом на площади Нахимова, салютом и фейерверком.

Встреча Нептуна во Владивостоке

Торжества в честь Дня ВМФ во Владивостоке начнутся с театрализованных представлений "Легендарные флотоводцы" и "Петр I", традиционной частью праздника станет встреча Нептуна, выход которого обеспечат боевые пловцы морского спецназа и международная ассоциация аквабайкеров. Затем перед трибунами пройдет колонна военной техники и вооружения.

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После этого действие переместится на акваторию Амурского залива, где малые противолодочные корабли найдут и "уничтожат" подлодку условного противника с помощью торпедного вооружения. Подразделения специального назначения Тихоокеанского флота (ТОФ) покажут зрителям инсценировку захвата лагеря условных террористов на побережье и освобождение условно захваченного ими судна. Зрелищными эпизодами станут действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля "Пересвет" при огневой поддержке с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

"В программе запланировано участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск и свыше 1,5 тыс. военнослужащих Тихоокеанского флота. Завершатся праздничные мероприятия салютом и фейерверком в честь Дня Военно-морского флота России", - сообщил представитель пресс-службы Восточного военного округа, капитан 1-го ранга Владимир Матвеев.

В торжествах примут участие Драматический театр ТОФ, Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота, сводный военный оркестр Владивостокского гарнизона, а также творческие коллективы и детские патриотические клубы Владивостока и Приморского края. На Камчатке парад военных кораблей пройдет в акватории Авачинской бухты.

День ВМФ на суше

Празднование Дня ВМФ пройдет и в российских регионах, не имеющих выхода к морю.

В сухопутной Пензе живут более 6 тыс. ветеранов морского флота. Как рассказали ТАСС в Пензенском морском собрании, которое объединяет моряков и ветеранов военно-морского флота региона с 1998 года, 30 июля пензенские моряки торжественным маршем пройдут по центру города и возложат цветы к монументу "Слава героям" на набережной реки Суры.

В последние годы так отмечать День ВМФ стало традицией, в праздновании принимают участие и кадеты пензенской Школы юных моряков. "Мы грустим только об одном, река Сура перестала быть судоходной, а ведь ветераны мечтают о навигации и речным походам", - отметил собеседник агентства.

В 2017 году собрание объявило творческий конкурс "Море выбрало нас" среди членов семей бывших моряков, детских творческих коллективов и коллективов художественной самодеятельности. Концерт, посвященный Дню Военно-морского флота, будет состоять из лучших номеров, представленных на конкурс, стартовавший в июне.

Центром празднования Дня ВМФ в Новгородской области станет лагерь отдыха "Парус" в Крестецком районе. Здесь на озере Гверстяница круглый год действует детская флотилия, в которой постигают азы морского дела 220 мальчишек и девчонок. Профессиональный праздник юные моряки отметят парадом, в котором примут участие парусные катамараны, ялы, бриг "Меркурий", копия ботика Петра Великого "Святой Николай" и действующий макет подводной лодки.

В Саратове День ВМФ начнется утром 30 июля с марша ветеранов. Ветераны флота с семьями, женами и детьми пройдут под музыку духового оркестра по главной пешеходной улице города, проспекту Кирова. После торжественного митинга на площади Чернышевского шествие продолжится по пешеходной улице Волжской до набережной Волги. Здесь на воду будут спущены венки и цветы в честь моряков всех флотов и флотилий, погибших при защите Отечества. Народные гулянья и праздничный концерт, как ожидается, продлятся до вечера.

Новые корабли

Ко Дню ВМФ на российских верфях по традиции заложили новые боевые корабли. На "Севмаше" в Северодвинске 28 июля прошла церемония закладки седьмой и пока последней в серии многоцелевой атомной субмарины проекта 885М "Ульяновск". Сейчас в составе флота имеется только одна подлодка этого типа - "Северодвинск", которую моряки получили летом 2014 года (до весны 2016 года она находилась в опытной эксплуатации). Вся серия должна войти в боевой состав ВМФ России до 2023 года.

В тот же день на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге заложили неатомные подлодки "Волхов" и "Петропавловск-Камчатский". Это первые субмарины проекта 636.3 ("Варшавянка") для Тихоокеанского флота. Шесть лодок этого типа уже построены для Черного моря, Дальний Восток получит шесть субмарин в 2022 году. Тихоокеанские "Варшавянки" будут улучшены, планируется модернизация информационно- управляющей системы, навигационного и гидроакустического комплекса, комплекса радиосвязи, также был внесен ряд усовершенствований для улучшения бытовых условий экипажа.

29 июля на судостроительном заводе "Пелла" в Ленинградской области к празднику торжественно спустили на воду головной малый ракетный корабль проекта 22800 "Ураган". До 2022 года для нужд ВМФ будут построены как минимум 18 таких кораблей, оснащенных комплексами "Калибр". Также "Пелла" строит еще два подобных корабля - "Тайфун" и "Шквал". Корабли этого типа строятся в Крыму и в Татарстане.

История праздника

День ВМФ первоначально был установлен постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и ежегодно праздновался 24 июля. С 1980 года его стали отмечать в последнее воскресенье июля.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года этот праздник отмечается в последнее воскресенье июля.

В 2017-м ВМФ России исполнится 321 год. Датой его создания принято считать 30 октября 1696 года, когда по решению Петра Великого началось строительство регулярного российского флота.