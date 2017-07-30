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В Китае начался международный этап конкурса "Десантный взвод - 2017"

Армия и ОПК
30 июля, 5:03 UTC+3 ТАСС

Конкурс продлится до 12 августа

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ТАСС, 30 июля. Торжественное открытие международного этапа конкурса "Десантный взвод - 2017" состоялось в воскресенье на полигоне Хаодянь (город Гуаншуй, провинция Хубей) в КНР, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

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В ходе церемонии заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков обратился к присутствующим делегациям стран - участниц конкурса - Китая, России, Казахстана, Ирана, Марокко, а также к гостям.

"Эти соревнования показывают общий настрой наших команд на взаимодействие и дружбу. Все присутствующие на конкурсе страны готовились к этим соревнованиям, - сказал Холзаков, чьи слова приводит пресс-служба Минобороны. - Спасибо за оказанный прием и подготовку объектов конкурса, созданную инфраструктуру и безопасность".

Руководитель делегации ВДВ России выразил надежду на то, что соревнования в Китае будут интересными и увлекательными.

Международный этап конкурса "Десантный взвод" впервые будет проведен на территории Китайской Народной Республики в рамках Армейских международных игр - 2017 до 12 августа 2017 года включительно.

Армейские международные игры. Досье

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