День ВМФ во Владивостоке отмечают морским парадом и концертом Мариинки

ВЛАДИВОСТОК, 30 июля. /ТАСС/. День Военно-морского флота отмечают в воскресенье на главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ) - Владивостоке. В программе - традиционный военно-спортивного праздник и концерт в рамках международного дальневосточного фестиваля "Мариинский".

Праздник на суше

Праздник во Владивостоке традиционно проходит на суше и на море. На трибунах спортивной станции ТОФ на берегу Амурского залива собрались зрители. "В их числе более 250 представителей команд, прибывших в Приморье для участия в международных конкурсах "Кубок моря - 2017" и "Морской десант - 2017". В состав делегаций вошли команды морских пехотинцев из Ирана, Венесуэлы и Китая, часть экипажа корвета "Хуангши" Китая", - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ капитан первого ранга Владимир Матвеев.

Торжества начались с театрализованных представлений "Легендарные флотоводцы" и "Петр Первый", рассказывающих об истории образования и становления русского военного флота. Эта часть праздника остается неизменной уже на протяжении почти 50 лет и стала своеобразной визитной карточкой праздника военных моряков во Владивостоке.

Также на площадках спортивной станции состоялись выступления ансамбля песни и пляски ТОФ, сводного военного оркестра владивостокского гарнизона, творческих коллективы и детских патриотических клубов. Впервые в этой части праздника принял участие сводный отряд движения "Юнармия". Юнармейцы отрядов "Варяг" и Восток" выполнили строевые перестроения с поворотами в движении, показали использование флажного семафора и разборку автоматов. Завершилось выступление "Юнармии" демонстрацией приемов боевого самбо.

Праздник на море

Самая масштабная часть праздника развернулась на море. 13 боевых кораблей ТОФ выстроились для морского парада в акватории Амурского залива. В их числе новейший корвет "Совершенный", только 20 июля вошедший в состав флота. В парадном строю также флагман флота гвардейский ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", эскадренный миноносец "Быстрый", большой десантный корабль "Николай Вилков", малый противолодочный корабль "Усть-Илимск", подводная лодка "Комсомольск на Амуре" и другие.

Помимо стоящих в строю боевых кораблей, в празднике приняли участие корабли, катера, подводные лодки и суда обеспечения, которые выполняют различные показательные упражнения. Малые противолодочные корабли выполнили поиск и успешное уничтожение торпедой подводной лодки условного противника, а корабли-тральщики - поиск и подрыв учебных плавающих мин. Зрители также смогли увидеть, как бойцы подразделения специального назначения ТОФ захватывают лагерь "террористов" на берегу и освобождают от них судно.

Самыми зрелищными эпизодами морской части праздника стали действия десантно-штурмовых групп и высадка морского десанта на 10 бронетранспортерах с большого десантного корабля "Пересвет" на водную станцию ТОФ при огневой поддержке с большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев".

Как сообщил Владимир Матвеев, всего в программе военно-спортивного праздника во Владивостоке приняли участие около 40 боевых кораблей, катеров, подводных лодок, и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники береговых войск, и свыше 1,5 тыс. военнослужащих ТОФ.

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Праздник в театре

День ВМФ отмечают также на фестивале "Мариинский", который проходит с 15 июля во Владивостоке. Специально для этой даты вечером в воскресенье состоится большой концерт, на котором выступят оперные певцы - заслуженные артисты России Альбина Шагимуратова, Евгений Никитин, Евгений Акимов, а также солисты Мариинского театра. Для военных моряков они исполнят партии из опер Верди, Гуно, Пуччини, Чайковского, Бородина и других композиторов. Балетная труппа театра подготовила для концерта лучшие номера из балетов "Спящая красавица" и "Кармен-сюита".

Завершится празднование Дня ВМФ во Владивостоке праздничным фейерверком. Для этого в акватории между парадным строем кораблей и береговой чертой поставлены два специальных судна с салютными установками на борту. Они выпустят в ночное небо Владивостока на высоту до 600 метров специальные осветительные боеприпасы, которые, в зависимости от калибра и заряда, имеют собственные имена - "Данко", "Сувенир", "Алиса", "Татьянин день", "Браслет" и др.

В общей сложности в ночное небо Владивостока будет выпущено более 300 зарядов фейерверка.