Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главком ВКС РФ: соревнования "Авиадартс" призваны укрепить дружбу России и Китая

Армия и ОПК
30 июля, 8:27 UTC+3 ЧАНЧУНЬ /Китай/ 30, июля. /ТАСС

Виктор Бондарев подчеркнул, что РФ признательна представителям КНР "за высокую организацию при подготовке к конкурсу и условия, которые созданы китайской стороной для участия российской команды"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧАНЧУНЬ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Соревнования летчиков из России и Китая "Авиадартс-2017" призваны укрепить дружеские отношения, доверие и партнерство между двумя странами, заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев.

"Мы уверены, что проведение таких соревнований будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими народами и стремлению двух наших стран к развитию партнерских и доверительных отношений в военной сфере", - сказал он на церемонии открытия состязаний.

Смотрите также

Армейские международные игры. Досье

Бондарев подчеркнул, что российская сторона признательна представителям Китая "за высокую организацию при подготовке к конкурсу и те прекрасные условия, которые созданы китайской стороной для участия российской команды".

Генерал напомнил о примерах совместной борьбы с противником в годы Второй мировой и Корейской войн. "Для нас знаменательным является то, что в этом году конкурс проходит накануне главного праздника Воздушно-космических сил России - 105-летия со дня их образования - и 90-летнего юбилея Народно-освободительной армии Китая", - добавил Бондарев.

Международные состязания "Авиадартс" проводятся в Китае впервые. В этом году соревнуются летчики из двух стран - России и КНР. Как напомнил главком ВКС, в программу конкурса включены восемь номинаций, которые насыщены сложными элементами пилотирования, навигации, стрельбами и специальными заданиями для различных родов авиации.

Конкурс "Авиадартс" проходит в рамках Армейских международных играх, которые в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран. Семь государств отправили на состязания наблюдателей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
АрМИ-2017
Персоны
Бондарев, Виктор Николаевич
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
КНР продемонстрировала новые типы вооружения на параде в честь 90-летия НОАК
2
"Барселона" обыграла "Реал" на Международном кубке чемпионов в США
3
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
4
В ДТП с пассажирским автобусом под Саратовом погиб один человек
5
Промышленники ФРГ выступили против политизации "Северного потока-2"
6
Трамп заявил, что Китай ничего не делает для решения проблемы КНДР
7
Джонс победил Кормье и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама