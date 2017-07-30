Главком ВКС РФ: соревнования "Авиадартс" призваны укрепить дружбу России и Китая

ЧАНЧУНЬ /Китай/, 30 июля. /ТАСС/. Соревнования летчиков из России и Китая "Авиадартс-2017" призваны укрепить дружеские отношения, доверие и партнерство между двумя странами, заявил главком Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Виктор Бондарев.

"Мы уверены, что проведение таких соревнований будет способствовать дальнейшему укреплению дружбы между нашими народами и стремлению двух наших стран к развитию партнерских и доверительных отношений в военной сфере", - сказал он на церемонии открытия состязаний.

Бондарев подчеркнул, что российская сторона признательна представителям Китая "за высокую организацию при подготовке к конкурсу и те прекрасные условия, которые созданы китайской стороной для участия российской команды".

Генерал напомнил о примерах совместной борьбы с противником в годы Второй мировой и Корейской войн. "Для нас знаменательным является то, что в этом году конкурс проходит накануне главного праздника Воздушно-космических сил России - 105-летия со дня их образования - и 90-летнего юбилея Народно-освободительной армии Китая", - добавил Бондарев.

Международные состязания "Авиадартс" проводятся в Китае впервые. В этом году соревнуются летчики из двух стран - России и КНР. Как напомнил главком ВКС, в программу конкурса включены восемь номинаций, которые насыщены сложными элементами пилотирования, навигации, стрельбами и специальными заданиями для различных родов авиации.

Конкурс "Авиадартс" проходит в рамках Армейских международных играх, которые в этом году проводятся на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 по 12 августа. В играх участвуют команды из 28 стран. Семь государств отправили на состязания наблюдателей.