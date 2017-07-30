Путин в Петербурге принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл на Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Верховный главнокомандующий совершил обход кораблей, выстроившихся перед началом праздника на рейде Невы.

Вместе с Верховным главнокомандующим на катере номер 001, над которым развевались президентский штандарт и Андреевский флаг, находились министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком ВМФ адмирал Владимир Королев. Глава государства поздравил экипажи кораблей с Днем Военно-морского флота, после чего его катер пришвартовался у Адмиралтейской набережной. Отсюда президент будет наблюдать за парадом.

Обращение к морякам

Путин поздравил российских моряков с Днем Военно-морского флота. Слова поздравления и благодарности за службу он адресовал военнослужащим и их семьям, открывая Главный военно-морской парад с трибуны на Адмиралтейской набережной.

"Товарищи матросы, старшины, мичманы, офицеры, адмиралы, дорогие ветераны, поздравляю вас с Днем Военно-Морского флота, - обратился глава государства. Этот праздник отмечают в каждом регионе России и, конечно, с особой торжественностью на базах и в гарнизонах Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов, Каспийской флотилии".

Президент напомнил, что история России неразрывно связана с победами ее "отважного, неустрашимого Военно-морского флота". Он отметил, что высокий статус страны, как мощной военно-морской державы, был завоеван мужеством матросов и офицеров, талантом кораблестроителей и смелым поиском первооткрывателей.

Путин подчеркнул, что на протяжении столетий храбрость и стойкость российских моряков закалялись в боях, на море и на суше оттачивалось их ратное мастерство, укреплялись традиции уникального морского братства. "В годы Великой Отечественной войны флот насмерть стоял у берегов и рубежей Родины, навечно в летописи великой Победы - битвы за Одессу и Севастополь, подвиги североморцев, легендарные рейды советских подлодок, оборона Ленинграда и неприступный Кронштадт", - отметил Путин, подчеркнув, что "флот и преданность Отечеству - неразделимы".

Президент процитировал адмирала Нахимова, который говорил, что "у моряка нет трудного или легкого пути, есть только один - славный. "Сегодня этим заветам верны все, кто служит в надводных и подводных силах, морской авиации, береговых войсках, кто работает в кораблестроительной отрасли, - сказал Путин. - Высокий нравственные и профессиональные качества были и остаются основой успешной службы на флоте. И они будут подкрепляться всемерной поддержкой государства".

Российский лидер вкратце напомнил, что на сегодняшний день многое делается для обновления Военно-морского флота, строятся современные корабли, совершенствуется система боевой подготовки личного состава. "Сегодня Военно-морской флот решает не только традиционные для него задачи, но и достойно отвечает на новые вызовы, вносит значимый вклад в борьбу с терроризмом, пиратством, - в заключение добавил президент. - Моряками современного ВМФ будут гордиться дети и внуки. Уверен в этом, потому что блестящая выучка, оперативность, дисциплина подтверждаются и на учениях, и в боевых операциях".

Президент РФ выразил слова благодарности морякам "за достойную службу и неизменную верность нашей Родине, нашему народу". Путин поблагодарил также всех тех, кто ждет моряков у семейного очага.

О параде

Впервые за всю историю военно-морских парадов в Санкт-Петербурге в торжественных мероприятиях примут участие более пяти тысяч моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.

Всего в параде примут участие около 50 кораблей и подводных лодок, над городом пролетят более 40 самолетов и вертолетов морской авиации. Зрители смогут увидеть тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий", самую большую в мире атомную подводную лодку "Дмитрий Донской", ряд новейших кораблей ВМФ - десантный "Иван Грен", фрегат "Адмирал Макаров", субмарины "Великий Новгород" и "Владикавказ". В празднике будут участвовать и корабли из Китая - эсминец "Хэфэй", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечения "Ломаху", которые на днях провели на Балтике совместные с российскими моряками учения "Морское взаимодействие".

Над Петербургом в день парада пролетят корабельные истребители Су-33К и МиГ-29К, бомбардировщики береговой авиации Су-24М и сменяющие их многофункциональные Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, противолодочные самолеты Ил-38 и Ту-142М и другие машины. Также в воздушной части парада будут представлены новейшие вертолеты Ка-52К "Катран" (палубная версия ударных "Аллигаторов") и традиционные флотские Ка-27 и Ка-29, а также транспортно-боевые Ми-8 и Ми-24ВП.