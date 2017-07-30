Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция

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Президент РФ Владимир Путин прибыл на Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Верховный главнокомандующий совершил обход на катере кораблей, выстроившихся перед началом парада на рейде Невы у Адмиралтейской набережной.

Во время обхода глава государства поздравил экипажи каждого из кораблей с Днем Военно-морского флота.

Всего в мероприятии принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, над городом в ходе парада пролетят более 40 самолетов и вертолетов морской авиации.