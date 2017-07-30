Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.07:
$ 59.54
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция

Армия и ОПК
30 июля, 10:31 UTC+3

В параде принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок

Поделиться
Материал из 1 страницы

Ruptly

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ в Санкт-Петербурге. Верховный главнокомандующий совершил обход на катере кораблей, выстроившихся перед началом парада на рейде Невы у Адмиралтейской набережной.

Во время обхода глава государства поздравил экипажи каждого из кораблей с Днем Военно-морского флота.

Всего в мероприятии принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, над городом в ходе парада пролетят более 40 самолетов и вертолетов морской авиации.

Смотрите также

Величие флота: зачем России грандиозный военно-морской парад

Беспилотники, "десантники" и экранопланы: какое будущее ожидает ВМФ России

Боевые корабли ВМФ. Спецпроект ТАСС

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки"
Фото
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
19
Прямое попадание: под Воронежем прошел этап конкурса "Авиадартс"
22
Северный рубеж России: боевые корабли флота
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Собянин анонсировал строительство новых линий метро в Новой Москве
2
Илон Маск вручил ключи первым владельцам новых автомобилей Model 3
3
Путин в Петербурге принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
4
Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция
5
На Филиппинах в ходе антинаркотического рейда убили мэра города с супругой
6
КНР продемонстрировала новые типы вооружения на параде в честь 90-летия НОАК
7
Президент Боливии осудил планы США ввести новые санкции в отношении России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама