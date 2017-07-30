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Парад в честь Дня ВМФ России впервые проходит в сирийском Тартусе

Армия и ОПК
30 июля, 11:14 UTC+3 ТАРТУС /Сирия/ 30, июля. /ТАСС

Главный парад проводится в Санкт-Петербурге, где в торжествах принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов, свыше 5 тыс. моряков

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ТАРТУС /Сирия/, 30 июля. /ТАСС/. Парад в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) России впервые проходит в сирийском Тартусе, где расположен пункт материально-технического обеспечения российских кораблей.

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Путин принимает Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ. Видеотрансляция

Командующий российской группировкой войск в Сирии Сергей Суровикин вместе с командиром соединения ВМФ в Средиземном море Павлом Ясницким провели обход парадного строя кораблей на противодиверсионном катере "Грачонок". В сопровождении представителей российского посольства в Сирии и сирийского военного ведомства они поднялись на борт фрегата "Адмирал Эссен" и поздравили экипаж с праздником.

Ясницкий, который командует парадом в Тартусе, по видео- конференц-связи доложил главкому ВМФ России Владимиру Королеву о готовности кораблей и судов к проведению парада. Почетные гости, ранее поднявшиеся на борт фрегата "Адмирал Эссен", тем временем направились к берегу, чтобы занять места на смотровой трибуне. На набережной Тартуса собрались местные жители с флагами ВМФ, России и Сирии.

Возглавляет парадный строй новейшая неатомная подводная лодка Черноморского флота "Краснодар", которая вместе с фрегатами "Адмирал Эссен" и "Адмирал Григорович" в конце июня нанесла удар крылатыми ракетами по объектам боевиков в Сирии. За ней следуют универсальный спасательный буксир "СБ-739", морской тральщик "Валентин Пикуль", корабль специального назначения Балтийского флота "Василий Татищев", а также сторожевой корабль "Пытливый" и фрегат "Адмирал Эссен". Замыкает строй килекторное судно "КИЛ-158".

Военно-морские парады в честь Дня ВМФ проходят в воскресенье в разных портах России. Главный парад проводится в Санкт-Петербурге, где в торжествах принимают участие около 50 кораблей и подводных лодок, более 40 самолетов и вертолетов, свыше 5 тыс. моряков.

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